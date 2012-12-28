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1303
31 минуту назад
6

Вблизи границ Липецкой области заменены БПЛА. В регионе введёт режим воздушной опасности.

Глава региона призвал соблюдать спокойствие.

Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», - говорится в сообщении главы региона.

Липчанам советуют следить за оперативное обстановкой в сообщениях правительства, МЧС и в СМИ.

БПЛА
воздушная опасность
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Комментарии (6)

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Сначала новые
вася
8 минут назад
Ну и сколько это будет продолжаться? сколько мы будем терпеть все это?
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Наташа
14 минут назад
Скачайте МЧС России приложение. Сразу приходят смс. Мне пришло в 10:53.
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Витек
17 минут назад
На что они заменены?
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Алкан с ЛТЗ
18 минут назад
Чтобы узнать про это , надо каждый раз на сайт заходить??? Где СМС ки????
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RUKA
10 минут назад
Как видите - сайт надёжнее. Заходите чаще!
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ООО
19 минут назад
Ну и где смс..
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