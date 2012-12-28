Вблизи границ Липецкой области заменены БПЛА. В регионе введёт режим воздушной опасности.

Глава региона призвал соблюдать спокойствие.

Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», - говорится в сообщении главы региона.

Липчанам советуют следить за оперативное обстановкой в сообщениях правительства, МЧС и в СМИ.