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Общество
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31 минуту назад
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Вблизи границ Липецкой области заменены БПЛА. В регионе введёт режим воздушной опасности.
Глава региона призвал соблюдать спокойствие.
Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», - говорится в сообщении главы региона.
Липчанам советуют следить за оперативное обстановкой в сообщениях правительства, МЧС и в СМИ.
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