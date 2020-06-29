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сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: потепление, отмена массовых мероприятий и перекрытие моста

Анонс наступившего уикенда.

Весна идёт

Весна наступает, хотя и медленно, но ощутимо. В субботу в Липецке будет 4-6 градусов тепла, а в воскресенье – уже 5-7 градусов. Первый день выходных пройдёт без осадков, а в воскресенье возможны дожди.

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Отключение воды

23 марта с 9:00 и до окончания ремонтных работ будут радоваться субботе без холодной воды жители улиц 9 микрорайон, 45; Авиационная, 2а; Барашева, 5, 7; Западная, 44; Литаврина, 8; Первомайской, 3, 35, 35а, 38, 40. 58, 65, 77в, 79, 81, 83, 85; Советской, 27, 35, 39; Черноземной, 32; переулка Литаврина, 2. В это же время неудобства испытают жильцы частного сектора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Днепровской, Донецкой, Западной, Товарищеской, Чернозёмной, переулков Макаренко и Рылеева.

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24 марта с 10:00 до конца ремонта закрутят вентили для обитателей улиц Елецкой, 54, 61, 63, 65, 67; Писарева, 2а, 2б, 3а, 8а, 22; Студеновской, 51, 57, 59; Центральной, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, вл. 21, 21а, 180.

Отключение света

Свет отключат 23 марта с 9:00 до 17:00 на улицах 4-й Пятилетки, 9-го января; Академика Вавилова, Студеновской.

Кроме того отключения на срок до 3-х часов произойдут в промежутке с 8:00 до 18:00 на улицах Адмирала Макарова, Академика Бехтерева, Бурлакова Варшавской, Гвардейской, Городовикова, Добровской, Дорожной, Задонской, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Медицинской, Монтажников, Ново-Весовой, Патриотической, Писарева, Постышева, Прокатной, Р. Зорге, Рязанской, Ударников, Ферросплавной, Фурманова, Черняховского, Юношеской, на Воронежском шоссе, в переулке Задонском, а с 9:00 до 17:00 – на улицах Инженерной и Кленовой.

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24 марта отключать свет никому не планируют.

Отмена массовых мероприятий

Теракт в московском «Крокус-Сити» повлиял и на жизнь в российских городах, в частности – в Липецке.

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«Приняли решение отменить в эти выходные в Липецке все спортивные и культурные массовые мероприятия», — написала мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале. Так что уикенд липчане проведут в основном дома.

Школьников домой

В субботу отменили занятия и во всех школах Липецка. Правда, в большинстве учебных заведения и так не планировали принимать учеников в связи с окончанием 3-й четверти и началом весенних каникул.

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Горбатый мост перекрыли

В ночь на субботу в Липецке закрыли движение по самому старому мосту города – горбатому или сталинскому на площади Революции. Ремонтные работы продлятся до конца года.

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Во время ремонта для движения по мосту будут оставлены две полосы: сначала те, что ближе к Комсомольскому пруду, затем — на противоположные.

Общественный транспорт пойдёт в объезд: автобусы № 6, 27, 30, 308к, 330 будут следовать по улицам Советской—Горького—Первомайской—Карла Марка и далее по маршрутам, а при движении в сторону улицы Плеханова автобусы № 2, 12, 39, 44, 315, 352 с улицы Советской свернут на улицу Горького, оттуда по улице Первомайской проследуют до площади Революции, откуда поедут далее по маршруту. У стадиона «Металлург» и у дома №1 на улице Первомайской организованы временные остановочные пункты.

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Липчане пытаются подружиться с интеллектом. Искусственным

Что делать дома, когда некуда пойти? Заняться семьёй, общением с близкими, уборкой, кулинарией. Вспомните самоизоляцию. А ещё можно размышлять – например, об искусственном интеллекте. Каждый второй липчанин не боится искусственного интеллекта, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Опасения и страхи есть лишь у каждого девятого. 37% опрошенных затруднились с ответом.

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Чаще других опасениями по поводу развития искусственного интеллекта делились системные администраторы (16%): их особенно беспокоят вопросы защиты информации и персональных данных. Усиления мошенничества боятся юристы, они также напоминают, что законодательно развитие нейросетей пока никак не регулируется (14%). Секретари говорят о бездушности машин (14%). Главных бухгалтеров (14%) и линейных бухгалтеров (12%) беспокоят перспективы тотальной автоматизации и потери работы. Охранники (10%) предрекают киберапокалипсис.

Большинство маркетологов и дизайнеров с интересом следит за развитием нейросетей и уже применяет их в работе: «Использую для нестандартных и оперативных решений, а также при обработке больших объемов информации»; «Рассматриваю ИИ как новые возможности и с позиции дополнительного инструментария».

Дорогие липчане! Мы скорбим вместе с вами по жертвам теракта в Москве. Но тем не менее желаем, чтобы на выходных вами целиком владело не только горе. Оставаясь дома, не забывайте время от времени заходить на GOROD48, который, как и в рабочие дни, заменит вам окно в мир. С нами вы будете узнавать все самые свежие новости и не упустите ничего важного. Ждём вас на сайте снова и снова.

Выходные в Липецке
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