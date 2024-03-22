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Происшествия
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сегодня, 09:49
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На улице Меркулова горел мусоропровод в многоквартирном доме
На место были стянуты несколько отделений пожарной охраны. По месту они увидели густой дым, который валил из помещения для сбора коммунальных отходов. Развернув рукава, пожарные потушили возгорание.
В результате пожара сгорел мусор. повреждена отделка помещения сбора отходов и лакокрасочное покрытие дверей.
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