На улице Меркулова горел мусоропровод в многоквартирном доме

В доме № 31 по улице Меркулова в Липецке 22 марта произошел пожар в камере выгрузки отходов из мусоропровода.На место были стянуты несколько отделений пожарной охраны. По месту они увидели густой дым, который валил из помещения для сбора коммунальных отходов. Развернув рукава, пожарные потушили возгорание.В результате пожара сгорел мусор. повреждена отделка помещения сбора отходов и лакокрасочное покрытие дверей.