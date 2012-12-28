Липчане скорбят со всей страной по жертвам «Крокус Сити Холла»

В городе появились баннеры с выражением соболезнований.

В Липецке появились баннеры со словами скорби по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Фотографию опубликовало правительство региона в своём Telegram-канале. Баннер висит на проспекте Победы возле пересечения с улицей 60 лет СССР.