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Общество
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11 минут назад
Липчане скорбят со всей страной по жертвам «Крокус Сити Холла»
В городе появились баннеры с выражением соболезнований.
В Липецке появились баннеры со словами скорби по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Фотографию опубликовало правительство региона в своём Telegram-канале. Баннер висит на проспекте Победы возле пересечения с улицей 60 лет СССР.
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