Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса местного пациента

Группа ученых из Бразилии расшифровала и представила геном нового коронавируса COVID-2019, который ранее был диагностирован у соотечественника. Об этом сообщает национальная исследовательская лаборатория бразильского Минздрава, Институт Адольфу Лутца на своем сайте в пятницу, 28 февраля.





Исследователи полагают, что данные о полном строении геномов могут быть использованы при разработке вакцин и диагностических тестов. Кроме того, информация поможет в понимании динамики распространения вируса и определения мутаций, способных привести к изменениям в течение вызванных им заболеваний.



Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.



16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.



Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания, сообщает



Работы была выполнена Институтом тропической медицины Университета Сан-Паулу и британским Оксфордским университетом. Данные удалось получить через 48 часов после подтверждения первого случая заболевания коронавирусом в Бразилии.Исследователи полагают, что данные о полном строении геномов могут быть использованы при разработке вакцин и диагностических тестов. Кроме того, информация поможет в понимании динамики распространения вируса и определения мутаций, способных привести к изменениям в течение вызванных им заболеваний.Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания, сообщает iz.ru