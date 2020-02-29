В мире

52 минуты назад

Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса местного пациента

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Группа ученых из Бразилии расшифровала и представила геном нового коронавируса COVID-2019, который ранее был диагностирован у соотечественника. Об этом сообщает национальная исследовательская лаборатория бразильского Минздрава, Институт Адольфу Лутца на своем сайте в пятницу, 28 февраля.

Работы была выполнена Институтом тропической медицины Университета Сан-Паулу и британским Оксфордским университетом. Данные удалось получить через 48 часов после подтверждения первого случая заболевания коронавирусом в Бразилии.

Исследователи полагают, что данные о полном строении геномов могут быть использованы при разработке вакцин и диагностических тестов. Кроме того, информация поможет в понимании динамики распространения вируса и определения мутаций, способных привести к изменениям в течение вызванных им заболеваний.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания, сообщает iz.ru

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