Происшествия

сегодня, 15:07

Воронежец купил через интернет фальшивые деньги и заплатил ими за телефон в Липецке

6 569
#фальшивомонетничество
Воронежец купил через интернет фальшивые деньги и заплатил ими за телефон в Липецке

Сотрудниками липецкой полиции установлена причастность 28-летнего жителя города Воронежа к хранению и сбыту поддельных купюр. Полиция начала розыск сбытчика подделок после того, как он попали в банк.

По данным следствия, житель Воронежа намеренно купил через интернет фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей. Пять купюр он использовал для покупки смартфона  у жителя Липецка.

- Продавец телефона отправился в банк, где оказалось, что его деньги фальшивые. После чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

25 февраля полицейские при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержали злоумышленника. 

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что задержанный пытался купить в Липецке еще и планшет, но владелец девайса проявил бдительность, и предложил проверить купюры в ближайшем отделении банка. Тогда воронежец с места сделки скрылся под благовидным предлогом.

6 569
#фальшивомонетничество

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ворожегецу

10 минут назад
Вороженец,ты дебил галимый...
ответить

я бы тоже прикупил

23 минуты назад
что бы с гайцами расплачиваться
ответить

Пенсионерам и нищебродам

26 минут назад
С такой подачи можно любое преступление оправдать - торговлю оружием, наркотики, проституцию, убийство, навальновское движение и т.д
ответить

Нищебродам и пенсионерам

29 минут назад
Преступники всегда были есть и будут!
ответить

Нищеброд

38 минут назад
И неудивительно! Людям негде заработать деньги, работы нет нигде, а если и есть какая-то - то по блату. Поэтому, вот, и люди, совершают такие преступления, им ведь тоже хочется жить красиво и иметь всё, что душе хочется, но денег-то на это, увы, нету!
ответить

Пенсионер

41 минуту назад
Наше государство с каждым годом продаёт золото Англии алмазы Израьлю , нефть газ по всему миру . Ни пара записать в конституцию что каждому гражданину России каждый месядц 20000 р и индексация . Я думаю это справедливо , а не как сечам этими бламии пользуются 10% сомнительных личностей «Воров».
ответить

Еще в рубрике

Липчанка убила сожителя ножом, надела на труп куртку и вызвала «скорую»
#убийство
18
Липчанка убила сожителя ножом, надела на труп куртку и вызвала «скорую»

сегодня, 13:58

Происшествия
Расчувствовался: молодой отец сломал дверь роддома
#хулиганство
31
Расчувствовался: молодой отец сломал дверь роддома

сегодня, 13:00

Происшествия
На груди напавшего на семью 35-летнего мужчины насчитали 13 ножевых ранений
#убийство на Стаханова
60
На груди напавшего на семью 35-летнего мужчины насчитали 13 ножевых ранений

сегодня, 11:59

Происшествия
Из цветочного магазина украли метрового медведя
#кража
5
Из цветочного магазина украли метрового медведя

сегодня, 11:59

Происшествия
Несчастный случай с падением мужчины из окна пятого этажа попал на видео
#падение с высоты
14
Несчастный случай с падением мужчины из окна пятого этажа попал на видео

сегодня, 11:50

Происшествия
Липчанин избил гражданина Таджикистана
#избиение
19
Липчанин избил гражданина Таджикистана

сегодня, 11:35

Происшествия