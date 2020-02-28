Воронежец купил через интернет фальшивые деньги и заплатил ими за телефон в Липецке

Сотрудниками липецкой полиции установлена причастность 28-летнего жителя города Воронежа к хранению и сбыту поддельных купюр. Полиция начала розыск сбытчика подделок после того, как он попали в банк.

По данным следствия, житель Воронежа намеренно купил через интернет фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей. Пять купюр он использовал для покупки смартфона у жителя Липецка.



- Продавец телефона отправился в банк, где оказалось, что его деньги фальшивые. После чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



25 февраля полицейские при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержали злоумышленника.



В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что задержанный пытался купить в Липецке еще и планшет, но владелец девайса проявил бдительность, и предложил проверить купюры в ближайшем отделении банка. Тогда воронежец с места сделки скрылся под благовидным предлогом.



