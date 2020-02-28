Спорт

сегодня, 13:09

Олимпийская лицензия пока не покорилась липчанке, но она продолжит борьбу

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#Парусный спорт #Екатерина Зюзина #Олимпиада
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Олимпийская лицензия пока не покорилась липчанке, но она продолжит борьбу

Екатерина Зюзина заняла 30-е место в чемпионате мира, но среди россиянок этот результат лучший.

Липчанка Екатерина Зюзина заняла лишь 30-е место в чемпионате мира по парусному спорту в классе «Лазер-Радиал» в водах близ австралийского Мельбурна. Судьба путёвки на Олимпийские Игры-2020 пока остаётся не ясной.

Зюзина могла бы разом прибрать единственную российскую лицензию на Олимпиаду к своим рукам, если бы финишировала в двадцатке сильнейших. Но не сложилось. С другой стороны, результат Екатерина стал лучшим среди всех российских яхтсменок, что дает надежду на то, что на главных играх четырехлетия выступит именно она.

На старт в Австралии вышли 105 яхтсменок: после первых шести гонок половина сильнейших должна была продолжить борьбу за медали в составе так называемого «Золотого флота», а оставшиеся образовывали утешительный «серебряный флот». Екатерина потратила много сил и нервов, чтобы оказаться в числе избранных, пробившись туда с 41-го места. В четырёх финальных гонках Зюзина улучшила свои результаты, и в итоговом протоколе расположилась в конце третьего десятка.

Из наших соотечественниц лучше не выступил никто: на старт вышли пятеро россиянок, но лишь Зюзина и Мария Кислухина из Владивостока пробились в «золотой флот». Дальневосточная спортсменка в итоге расположилась на 50-м месте.

В пользу нашей спортсменки говорят и результаты отдельных гонок: лучшим результатом Зюзиной было 5-е место против 13-го у конкурентки. В финале же эти показатели составили: 8-е место против 21-го.

Напомним, что единственную лицензию на участие в Олимпиаде в классе «Лазер-Радиал» принесла именно Зюзина, но лицензия не является именной и может быть отдана любому спортсмену. Выявление сильнейшего будет продолжено. Следующий старт состоится весной на международных соревнованиях в испанской Пальма-де-Майорке. После них тренеры сделают окончательный выбор.

Добавим, что в Мельбурне мужскую регату выиграл россиянин Даниил Крутских из Санкт-Петербурга, показав лучший результат наших соотечественников в истории чемпионатов мира в этом классе. Ранее нашим максимумом было 2-е место Андрея Кирилюка в далёком 1996 году.

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#Парусный спорт #Екатерина Зюзина #Олимпиада
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Комментарии (5)

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Ельчанин

29 минут назад
Для нас и последние место - лучший результат! Мы рады и этому!!!
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Ефим Ефимов

41 минуту назад
У нас свои герои.
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Липчанин

49 минут назад
Она давно уже не липчанка, а если и случиться медаль - то она будет Питеру, как до этого была Краснодару , потом Ростову.
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indezit

57 минут назад
Страна 404
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Литрбольщик

сегодня, 13:21
Для нас и последние место - лучший результат! На большие мы и не способны.
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