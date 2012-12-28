«Металлург» начал подготовку к сезону с медицинского обследования

Стали известны ближайшие планы команды и первые новички.









Иногда болельщики кричат игрокам с трибун, чтобы те проверили зрение. Сегодня как раз проверяли. На фото хавбек Никита Кононенко



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ФК «Металлург» к полноценным занятиям команда приступит с завтрашнего дня, причём сразу начнёт проводить по две тренировки в день.









Футбольные мега-профи вспомнили, что такое очереди в медицинских коридорах













Капитан команды Дмитрий Пахомов



10 февраля «сталевары» планируют выехать на первый южный сбор, который состоится в Сочи.











Сегодняшнее фото из диспансера. Большинство лидеров "Металлург" всё-таки сохранил



На первые тренировки пожалует и большая группа потенциальных новичков. Лучше всех липецким болельщикам известен опорный полузащитник Вениамин Баязов, который в 2017-23 гг. уже провёл за нашу команду 104 матча, забил 1 гол. Затем футболист выступал во второй лиге за столичный «Композит» и «Рязань».









Вениамин Баязов, в прошлом - старожил команды, с завтрашнего дня - потенциальный новичок



Приедет на смотрины и ещё один игрок с липецкими корнями 18-летний хавбек Никита Панов, который завершал своё футбольное образование в столичном «Строгино». В 2024 году у хавбека, способного сыграть на обоих флангах, 18 матчей и 3 гола в Молодёжном первенстве России и 7 игр, 3 гола в Юношеской футбольной лиге за строгинцев. В прошлом году Панов уже приезжал на смотрины в команду, тогдашний главный тренер Сергей Машнин назвал это "знакомством с будущими далекоидущими планами".











Никита Панов (с мячом) уже сыграл в Новогоднем турнире на стадионе "Металлург" 31 декабря

