Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
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Спорт
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сегодня, 18:45
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«Металлург» начал подготовку к сезону с медицинского обследования
Стали известны ближайшие планы команды и первые новички.
Иногда болельщики кричат игрокам с трибун, чтобы те проверили зрение. Сегодня как раз проверяли. На фото хавбек Никита Кононенко
Велоэргометрия позволяет выявить малейшие проблему в сердцем уже на ранней стадии. Для спортсменов это особенно важно, учитывая громадные нагрузки.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ФК «Металлург» к полноценным занятиям команда приступит с завтрашнего дня, причём сразу начнёт проводить по две тренировки в день.
Футбольные мега-профи вспомнили, что такое очереди в медицинских коридорах
Капитан команды Дмитрий Пахомов
28 февраля «Металлург» проведёт первый контрольный матч: в манеже спортивно-тренировочного Центра Тамбова сыграет с будущим соперником по «дивизиону Б» местным «Спартаком».
10 февраля «сталевары» планируют выехать на первый южный сбор, который состоится в Сочи.
Сегодняшнее фото из диспансера. Большинство лидеров "Металлург" всё-таки сохранил
Как мы уже сообщали, «Металлург» покинули защитник Роман Бабаян, хавбеки Дмитрий Великородный и Григорий Борисенко. Сегодня клуб объявил о расставании с «вечным запасным» 22-летним вратарём вратарём Павлом Кораблиным. За три года голкипер так и не сыграл ни одного матча за основу, выступал только за дубль.
На первые тренировки пожалует и большая группа потенциальных новичков. Лучше всех липецким болельщикам известен опорный полузащитник Вениамин Баязов, который в 2017-23 гг. уже провёл за нашу команду 104 матча, забил 1 гол. Затем футболист выступал во второй лиге за столичный «Композит» и «Рязань».
Вениамин Баязов, в прошлом - старожил команды, с завтрашнего дня - потенциальный новичок
Приедет на смотрины и ещё один игрок с липецкими корнями 18-летний хавбек Никита Панов, который завершал своё футбольное образование в столичном «Строгино». В 2024 году у хавбека, способного сыграть на обоих флангах, 18 матчей и 3 гола в Молодёжном первенстве России и 7 игр, 3 гола в Юношеской футбольной лиге за строгинцев. В прошлом году Панов уже приезжал на смотрины в команду, тогдашний главный тренер Сергей Машнин назвал это "знакомством с будущими далекоидущими планами".
Никита Панов (с мячом) уже сыграл в Новогоднем турнире на стадионе "Металлург" 31 декабря
Имена остальных кандидатов в команду станут известны позднее.
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