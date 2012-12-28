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сегодня, 18:45
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«Металлург» начал подготовку к сезону с медицинского обследования

Стали известны ближайшие планы команды и первые новички.

Сегодня у футболистов «Металлурга» первый рабочий день.Правда, пока игроки не сделали ни одного удара по мячу: весь день они проходили углубленное медицинское обследование (УМО) в областном врачебно-физкультурном диспансере.

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Иногда болельщики кричат игрокам с трибун, чтобы те проверили зрение. Сегодня как раз проверяли. На фото хавбек Никита Кононенко

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Велоэргометрия позволяет выявить малейшие проблему в сердцем уже на ранней стадии. Для спортсменов это особенно важно, учитывая громадные нагрузки.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ФК «Металлург» к полноценным занятиям команда приступит с завтрашнего дня, причём сразу начнёт проводить по две тренировки в день.

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Футбольные мега-профи вспомнили, что такое очереди в медицинских коридорах

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Капитан команды Дмитрий Пахомов

28 февраля «Металлург» проведёт первый контрольный матч: в манеже спортивно-тренировочного Центра Тамбова сыграет с будущим соперником по «дивизиону Б» местным «Спартаком».

10 февраля «сталевары» планируют выехать на первый южный сбор, который состоится в Сочи.

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Сегодняшнее фото из диспансера. Большинство лидеров "Металлург" всё-таки сохранил

Как мы уже сообщали, «Металлург» покинули защитник Роман Бабаян, хавбеки Дмитрий Великородный и Григорий Борисенко. Сегодня клуб объявил о расставании с «вечным запасным» 22-летним вратарём вратарём Павлом Кораблиным. За три года голкипер так и не сыграл ни одного матча за основу, выступал только за дубль.

На первые тренировки пожалует и большая группа потенциальных новичков. Лучше всех липецким болельщикам известен опорный полузащитник Вениамин Баязов, который в 2017-23 гг. уже провёл за нашу команду 104 матча, забил 1 гол. Затем футболист выступал во второй лиге за столичный «Композит» и «Рязань».

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Вениамин Баязов, в прошлом - старожил команды, с завтрашнего дня - потенциальный новичок

Приедет на смотрины и ещё один игрок с липецкими корнями 18-летний хавбек Никита Панов, который завершал своё футбольное образование в столичном «Строгино». В 2024 году у хавбека, способного сыграть на обоих флангах, 18 матчей и 3 гола в Молодёжном первенстве России и 7 игр, 3 гола в Юношеской футбольной лиге за строгинцев. В прошлом году Панов уже приезжал на смотрины в команду, тогдашний главный тренер Сергей Машнин назвал это "знакомством с будущими далекоидущими планами".

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Никита Панов (с мячом) уже сыграл в Новогоднем турнире на стадионе "Металлург" 31 декабря

Имена остальных кандидатов в команду станут известны позднее.
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (5)

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Как гость
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Болельщик
сегодня, 20:18
Яшин на омбарном замке хоть вороты держал, а от этих толку нет
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Клюев
сегодня, 19:39
104 матча и забил ОДИН гол!!!
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RUKA
сегодня, 20:01
Прикинь, а Великий Яшин вообще ни одного гола не забил, вот же печаль. Лучший футболист Европы 1963 года
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Болельщик
сегодня, 19:39
Вот это правильно, в парусе пусть парусят
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Гость
сегодня, 18:59
Какой Сочи, в Липецке тепло, на базе за Парусом, тратиться ещё.
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