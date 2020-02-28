Расчувствовался: молодой отец сломал дверь роддома

27 февраля в ГУЗ «Липецкий городской родильный дом» (улица Папина) молодой отец повредил входную дверь - в порыве чувств он начал ее пинать.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, агрессивное поведение посетителя испугало медиков, и они вызвали полицейских. К прибытию наряда ППС молодой отец уже успокоился и обещал компенсировать повреждения.



