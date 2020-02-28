Происшествия

13 минут назад

Расчувствовался: молодой отец сломал дверь роддома

4 396
#хулиганство
Расчувствовался: молодой отец сломал дверь роддома
27 февраля в ГУЗ «Липецкий городской родильный дом» (улица Папина) молодой отец повредил входную дверь - в порыве чувств он начал ее пинать.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, агрессивное поведение посетителя испугало медиков, и они вызвали полицейских. К прибытию наряда ППС молодой отец уже успокоился и обещал компенсировать повреждения.

4 396
#хулиганство

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алеша

29 секунд назад
Типичный липчанин. Мозгов нет, стыда нет. Дебил одним словом.
ответить

Не нормальный

32 секунды назад
совсем.
ответить

Перри Мейсон

4 минуты назад
Переволновался.. Бывает..
ответить

гость

4 минуты назад
Денис, точно- точно!!!
ответить

ОК

5 минут назад
А через некоторое время мы прочтем что этот папаня порешил семью и сиганул из окна.
ответить

Денис

8 минут назад
Вот такие потом детей режут, квартиру поджигают и с окна прыгают.
ответить

Еще в рубрике

На груди напавшего на семью 35-летнего мужчины насчитали 13 ножевых ранений
#убийство на Стаханова
17
На груди напавшего на семью 35-летнего мужчины насчитали 13 ножевых ранений

сегодня, 11:59

Происшествия
Из цветочного магазина украли метрового медведя
#кража
3
Из цветочного магазина украли метрового медведя

сегодня, 11:59

Происшествия
Несчастный случай с падением мужчины из окна пятого этажа попал на видео
#падение с высоты
11
Несчастный случай с падением мужчины из окна пятого этажа попал на видео

сегодня, 11:50

Происшествия
Липчанин избил гражданина Таджикистана
#избиение
13
Липчанин избил гражданина Таджикистана

сегодня, 11:35

Происшествия
Дело усманской шантажистки отправлено в суд
#вымогательство
2
Дело усманской шантажистки отправлено в суд

сегодня, 10:17

Происшествия
Изрезанные главой семьи женщина и ее дочь пришли в сознание
#убийство на Стаханова
79
Изрезанные главой семьи женщина и ее дочь пришли в сознание

сегодня, 09:19

Происшествия