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Житель Кемеровской области спас косулю от стаи голодных собак
17 февраля в туристическом районе Поднебесные Зубья Кемеровской области мужчина заметил, как стая собак загоняет косулю. Кузбассовец помог зверю, который не мог убежать от собак из-за глубоких сугробов.
– Сейчас спасенный самец косули постепенно осваивается в экоцентре. Пока он ведет себя осторожно, стараясь не попадаться людям на глаза. Но это даже плюс, ведь чем меньше животное привыкает к человеку, тем у него больше шансов на выживание в дикой природе, – рассказали в заповеднике.
Пробудет косуля под присмотром людей минимум до весны.