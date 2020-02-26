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Житель Кемеровской области спас косулю от стаи голодных собак

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#бродячие животные
Житель Кемеровской области спас косулю от стаи голодных собак

17 февраля в туристическом районе Поднебесные Зубья Кемеровской области мужчина заметил, как стая собак загоняет косулю. Кузбассовец помог зверю, который не мог убежать от собак из-за глубоких сугробов.

Спасенного самца косули, которому всего один год, привезли в заповедник Кузнецкий Алатау, где поместили в вольер с другим косуленком по имени Кир, сообщает VSE42.RU.

– Сейчас спасенный самец косули постепенно осваивается в экоцентре. Пока он ведет себя осторожно, стараясь не попадаться людям на глаза. Но это даже плюс, ведь чем меньше животное привыкает к человеку, тем у него больше шансов на выживание в дикой природе, – рассказали в заповеднике.

Пробудет косуля под присмотром людей минимум до весны.

196
#бродячие животные

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