Пьяного водителя остановили только простреленные полицейскими колеса

В выходные дни автоинспекторы провели массовые проверки на дорогах для выявления пьяных водителей. Один из них попытался скрыться от экипажа ДПС, водителя остановили только простреленные колеса.



Ночью 22 февраля в Краснинском районе Липецкой области сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль «ВАЗ-2112», но водитель попытался скрыться, направившись в сторону села Становое.- Началось преследование, во время которого инспекторы по громкой связи требовали остановиться, но безрезультатно. Пытаясь оторваться от автоинспекторов, водитель совершал опасные маневры с выездом на встречную полосу, - сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Полицейские приняли решение применить табельное оружие. После предупреждения о применении оружия по громкоговорителю и предупредительного в воздух они выстрелили по колесам. Только после этого водитель остановился.

- Как оказалось, водитель автомобиля был пьян. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л. Ведется расследование, - рассказали в ГИБДД.

За четыре дня полицейские задержали 57 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, четверо из них уже были лишены права управления автомобилем за такое же нарушение. Только в праздничные дни 23 и 24 февраля было задержано 16 и 17 нетрезвых за рулем соответственно.