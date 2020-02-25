Происшествия

52 минуты назад

Пьяного водителя остановили только простреленные полицейскими колеса

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#погоня #стрельба #пьяное вождение
Пьяного водителя остановили только простреленные полицейскими колеса

В выходные дни автоинспекторы провели массовые проверки на дорогах для выявления пьяных водителей. Один из них попытался скрыться от экипажа ДПС, водителя остановили только простреленные колеса.

Ночью 22 февраля в Краснинском районе Липецкой области сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль «ВАЗ-2112», но водитель попытался скрыться, направившись в сторону села Становое.

- Началось преследование, во время которого инспекторы по громкой связи требовали остановиться, но безрезультатно. Пытаясь оторваться от автоинспекторов, водитель совершал опасные маневры с выездом на встречную полосу, - сообщает УГИБДД по Липецкой области.  

Полицейские приняли решение применить табельное оружие. После предупреждения о применении оружия по громкоговорителю и предупредительного в воздух они выстрелили по колесам. Только после этого водитель остановился.

- Как оказалось, водитель автомобиля был пьян. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л. Ведется расследование, - рассказали в ГИБДД.

За четыре дня полицейские задержали 57 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, четверо из них уже были лишены права управления автомобилем за такое же нарушение. Только в праздничные дни 23 и 24 февраля было задержано 16 и 17 нетрезвых за рулем соответственно.

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#погоня #стрельба #пьяное вождение

Комментарии (4)

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Справедлмвый

16 минут назад
Дебил водила!!!!!
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Фил

19 минут назад
Согласен
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Злой но справедливый

24 минуты назад
1 в воздух,4 по колесам, 1 в голову по факту выявления алкогольного опьянения водителя. Только это повысит эффективность в борьбе с пьянством за рулем
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Перри Мейсон

31 минуту назад
А автоинспекторы проводят массовые проверки на дорогах для выявления пьяных водителей 10 октября? Не уверен)))
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