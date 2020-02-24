В мире

48 минут назад

В Калифорнии улицу с отелем блокировали из-за нападения десятков тысяч пчел

108
До 40 тыс. пчел атаковали людей в Калифорнии. Рой насекомых жил в желобе отеля в Пасадене, так что улицу, на которой стоит заведение, пришлось перекрыть.

Ряд ужаленных помещены в больницу.

По информации британского издания The Guardian, среди них сотрудники экстренных служб: пожарные и копы, которые пытались противостоять пчелам, сообщает www.rosbalt.ru

108

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Американский эсминец Ross вошел в Черное море
Американский эсминец Ross вошел в Черное море

14 минут назад

В мире
Дамаск подвергся ракетному обстрелу
Дамаск подвергся ракетному обстрелу

57 минут назад

В мире
Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России
Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России

сегодня, 09:04

В мире
Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой
Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

сегодня, 08:43

В мире
11 тысяч россиян находятся под контролем в связи с коронавирусом
11 тысяч россиян находятся под контролем в связи с коронавирусом

вчера, 12:00

В мире
Логинов снялся с последней гонки ЧМ по биатлону после обысков
1
Логинов снялся с последней гонки ЧМ по биатлону после обысков

вчера, 11:56

В мире