В мире
48 минут назад
В Калифорнии улицу с отелем блокировали из-за нападения десятков тысяч пчел
До 40 тыс. пчел атаковали людей в Калифорнии. Рой насекомых жил в желобе отеля в Пасадене, так что улицу, на которой стоит заведение, пришлось перекрыть.
Ряд ужаленных помещены в больницу.
По информации британского издания The Guardian, среди них сотрудники экстренных служб: пожарные и копы, которые пытались противостоять пчелам, сообщает www.rosbalt.ru
Ряд ужаленных помещены в больницу.
По информации британского издания The Guardian, среди них сотрудники экстренных служб: пожарные и копы, которые пытались противостоять пчелам, сообщает www.rosbalt.ru