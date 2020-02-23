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В Липецкой области машины улетают в кювет

2 1259
#ДТП #кювет
В Липецкой области машины улетают в кювет

Социальный сети пестрят фотографиями автомобилей в кюветах в Липецке и районах.

Жители Липецкой области публикуют в социальных сетях фотографии машин в кюветах.

Как пишут подписчики, после выпавшего снега дороги стали скользкими, поэтому призывают быть осторожнее на дорогах. Так в Чаплыгинском районе перевернулась цистерна.

В Липецке в районе 3-го участка в кювете лежит иномарка.
Еще один водитель не справился с управлением в Становлянском районе.
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#ДТП #кювет

Комментарии (2)

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Рома

41 минуту назад
Если ехать до Москвы то машины перевернутые по всей трассе,наверно деньги халявные на машину
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Водила

46 минут назад
Скоростной режим нарушили
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