сегодня, 16:18
В Липецкой области машины улетают в кювет
Социальный сети пестрят фотографиями автомобилей в кюветах в Липецке и районах.
Жители Липецкой области публикуют в социальных сетях фотографии машин в кюветах.
Как пишут подписчики, после выпавшего снега дороги стали скользкими, поэтому призывают быть осторожнее на дорогах. Так в Чаплыгинском районе перевернулась цистерна.В Липецке в районе 3-го участка в кювете лежит иномарка. Еще один водитель не справился с управлением в Становлянском районе.
Рома
Водила