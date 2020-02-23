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14 минут назад

В Мексике пропала 15-летняя росиянка

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Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.

"Я знаю эту семью уже несколько лет и помогал им решать консульские вопросы несколько лет назад. По словам ее отца, перед исчезновением она находилась дома (в муниципалитете Тлахомулько де Суньига к югу от Гвадалахары. — Прим. ред.) со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав. В тот же день, 17 числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию", — сказал Санчес.

По словам консула, связаться с отцом девочки, чтобы уточнить ситуацию, уже какое-то время не получается.
"У меня есть телефон ее отца, однако уже какое-то время он на автоответчике, и я полагаю, что это связано с действиями полиции, ведущей сейчас поиски девочки. К сожалению, на данный момент известно лишь, что она пропала", — добавил Хуан Санчес.

В прокуратуре штата РИА Новости сообщили, что официальные комментарии о ходе поисковой операции будут возможны не ранее понедельника.

Генеральная прокуратура Халиско объявила 21 февраля "желтую тревогу" после исчезновения в городе Тлахомулько 17-19 февраля трех несовершеннолетних девушек, среди которых — постоянно проживающая в Халиско со своей семьей 15-летняя россиянка Лилиана И., а также две гражданки Мексики 16 и 17 лет. Согласно заявлению прокуратуры, подростки в опасности и могли стать жертвами преступления.
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