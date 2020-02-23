14 минут назад
В Мексике пропала 15-летняя росиянка
Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
По словам консула, связаться с отцом девочки, чтобы уточнить ситуацию, уже какое-то время не получается.
"У меня есть телефон ее отца, однако уже какое-то время он на автоответчике, и я полагаю, что это связано с действиями полиции, ведущей сейчас поиски девочки. К сожалению, на данный момент известно лишь, что она пропала", — добавил Хуан Санчес.
В прокуратуре штата РИА Новости сообщили, что официальные комментарии о ходе поисковой операции будут возможны не ранее понедельника.
Генеральная прокуратура Халиско объявила 21 февраля "желтую тревогу" после исчезновения в городе Тлахомулько 17-19 февраля трех несовершеннолетних девушек, среди которых — постоянно проживающая в Халиско со своей семьей 15-летняя россиянка Лилиана И., а также две гражданки Мексики 16 и 17 лет. Согласно заявлению прокуратуры, подростки в опасности и могли стать жертвами преступления.