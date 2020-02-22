В полуфинал «Лидеров России» вышли 12 липчан

В ЦФО Липецкая область стала третьей по числу участников после Московской области (387) и Москвы (71).

22 февраля в Москве стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" для участников из Центрального федерального округа.Всего от ЦФО поступили 81 688 заявок. К очному этапу пригласили 664 участника, в их числе 13 липчан. После контрольного тестирования в полуфинал попали 555 человек, среди которых 12 представителей нашей области. Это представители госслужбы и научного сообщества, металлургической промышленности и энергетики.В день открытия полуфиналистов приветствовал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев: "80 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе в этом году, в полуфинал пробились более 500. Желаю всем вам выйти в финал - вы все этого достойны, потому что уже являетесь победителями. Ведь главный результат достигнут - вы приложили усилия, оторвались от привычного порядка, чтобы двигаться вперёд и сами для себя увидели - не все ещё достигнуто, есть к чему стремиться и куда расти. Желаю всем победы".22 и 23 февраля участники демонстрируют свои лидерские качества и проходят очные испытания. Их ждут деловые игры где нужно будет решить реальные управленческие задачи, работа в команде, мастер-классы. В суперфинал выйдут 60 конкурсантов.