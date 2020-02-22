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В полуфинал «Лидеров России» вышли 12 липчан

14 623
#лидеры России #конкурс
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В полуфинал «Лидеров России» вышли 12 липчан

В ЦФО Липецкая область стала третьей по числу участников после Московской области (387) и Москвы (71).

22 февраля в Москве стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" для участников из Центрального федерального округа.

Всего от ЦФО поступили 81 688 заявок. К очному этапу пригласили 664 участника, в их числе 13 липчан. После контрольного тестирования в полуфинал попали 555 человек, среди которых 12 представителей нашей области. Это представители госслужбы и научного сообщества, металлургической промышленности и энергетики.

Игорь Щёголев.jpg

В день открытия полуфиналистов приветствовал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев: "80 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе в этом году, в полуфинал пробились более 500. Желаю всем вам выйти в финал - вы все этого достойны, потому что уже являетесь победителями. Ведь главный результат достигнут - вы приложили усилия, оторвались от привычного порядка, чтобы двигаться вперёд и сами для себя увидели - не все ещё достигнуто, есть к чему стремиться и куда расти. Желаю всем победы".

22 и 23 февраля участники демонстрируют свои лидерские качества и проходят очные испытания. Их ждут деловые игры где нужно будет решить реальные управленческие задачи, работа в команде, мастер-классы. В суперфинал выйдут 60 конкурсантов.
14 623
#лидеры России #конкурс
1

Комментарии (15)

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Житель

9 секунд назад
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Тебе

9 минут назад
Мэр, Дураку даже в унитаз сходить сложно !.
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Данька

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Мэр

37 минут назад
Житель, а ты попробуй хоть раз поучаствовать, тогда не будешь задавать глупые вопросы. Я 3 года участвовал, но до полуфинала ни разу не доходил. Очень сложно и объективно.
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Опупеть

44 минуты назад
Гомосеки одни сосущие у едерастов
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Нет

47 минут назад
Да а, Перри Мейсонята - П. И. Д. О. Р. О. С. Я. Т. А , Только так !.
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Да а

51 минуту назад
Не А, навальнята - дебилята
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Не А

52 минуты назад
Перри Мейсон, это Перри Мейсонята- ДЭБИЛЯТА !.
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Перри Мейсон

53 минуты назад
Навальнята одни..
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Сомневающийся

54 минуты назад
Пополнение стада дефективных менеджеров.
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