Происшествия

26 минут назад

Проспект Победы начали перекрывать со стороны примыкающих улиц

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#проспект Победы #реконструкция
Проспект Победы начали перекрывать со стороны примыкающих улиц

Окончательно проспект закроют к утру.

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В Липецке началось перекрытие проспекта Победы для второй очереди реконструкции. Сейчас рабочие устанавливают бетонные блоки на выездах примыкающих к проспекту улиц. 

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Около четырех часов утра начнут перекрывать проезд непосредственно по проспекту у пересечений с улицей Механизаторов и въезда площади Победы. Соответствующая разметка в местах, где установят ограждение, появилась еще днем. 

Завтра транспортные потоки двинутся в объезд этой части проспекта Победы. Основной поток транспорта, в том числе общественного, придется на улицу Папина.

В ночь с 8 на 9 марта будет перекрыт еще один участок проспекта: от перекрестка с улицей Механизаторов до Кольцевой. 

Каким станет проспект Победы после реконструкции, и как город собирается восемь месяцев обходится без одной из основных магистралей можно узнать здесь.


86
#проспект Победы #реконструкция

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