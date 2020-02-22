Происшествия
26 минут назад
Проспект Победы начали перекрывать со стороны примыкающих улиц
Окончательно проспект закроют к утру.
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В Липецке началось перекрытие проспекта Победы для второй очереди реконструкции. Сейчас рабочие устанавливают бетонные блоки на выездах примыкающих к проспекту улиц.
Около четырех часов утра начнут перекрывать проезд непосредственно по проспекту у пересечений с улицей Механизаторов и въезда площади Победы. Соответствующая разметка в местах, где установят ограждение, появилась еще днем.
Завтра транспортные потоки двинутся в объезд этой части проспекта Победы. Основной поток транспорта, в том числе общественного, придется на улицу Папина.
В ночь с 8 на 9 марта будет перекрыт еще один участок проспекта: от перекрестка с улицей Механизаторов до Кольцевой.
Каким станет проспект Победы после реконструкции, и как город собирается восемь месяцев обходится без одной из основных магистралей можно узнать здесь.
Около четырех часов утра начнут перекрывать проезд непосредственно по проспекту у пересечений с улицей Механизаторов и въезда площади Победы. Соответствующая разметка в местах, где установят ограждение, появилась еще днем.
Завтра транспортные потоки двинутся в объезд этой части проспекта Победы. Основной поток транспорта, в том числе общественного, придется на улицу Папина.
В ночь с 8 на 9 марта будет перекрыт еще один участок проспекта: от перекрестка с улицей Механизаторов до Кольцевой.
Каким станет проспект Победы после реконструкции, и как город собирается восемь месяцев обходится без одной из основных магистралей можно узнать здесь.