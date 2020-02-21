Спорт

21 минуту назад

«Металлург» заключил контракт с воспитанником питерского «Зенита»

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«Металлург» заключил контракт с воспитанником питерского «Зенита»

А также внёс в заявку местного форварда.

Сегодня в российском футболе последний день дозаявок т.е. периода, когда клубы имеют право укрепить состав. «Красно-черные» внесли в свой список двух новых футболистов – местного и питерского.

22-летний игрок атаки Егор Денисов (06.02.1998, 178 см, 74 кг) является уроженцем Выборга и воспитанником питерского футбола. Ранее он привлекался в сборную России U-17, с которой дошел до полуфинала первенства Европы-2015. Выступал за «Зенит-М» в первенстве молодёжных команд Премьер-Лиги и юношеской Лиге УЕФА. Всего в форме «зенитчиков» сыграл 47 матчей, забил 11 голов.

Сезон 2019/20 Денисов начал в составе «Химика-Арсенала» из Новомосковска, но принял участие всего в 7-ми матчах и лишь 3 раза выходил в стартовом составе, результативными действиями не отметился. Одна из причин – травма, которая преследовала футболиста.

Сейчас он здоров и сумел всего за несколько дней на сборе с «Металлургом» произвести благоприятное впечатление на тренерский штаб во главе с Сергеем Машниным. Машнин отметил уверенную манеру владения мячом новичка, дриблинг и поставленный удар. В итоге Денисов, способный сыграть на позициях форварда и атакующего полузащитника, присоединится к нашей команде.

Теперь в «Металлурге» будет два игрока с одинаковой фамилией, ведь в команде выступает еще и 20-летний хавбек Ярослав Денисов, который в нынешнем сезоне принял участие в 4-х матчах.

Пополнил состав главной команды и воспитанник липецкого футбола нападающий Илья Глебов (16.01.2001), один из лучших бомбардиров дубля. Глебова заявят по так называемому «списку Б», с которого начинает путь в большой футбол большинство молодых игроков нашей команды.

В межсезонье «Металлург» искал в первую очередь нападающих, ведь зимой команду покинул один из форвардов – Сергей Архипов, который перешёл в белорусскую «Городею».

Новобранцы могут показать себя уже завтра в товарищеской игре, которую «Металлург» проведет на стадионе «Сокол» против лискинского «Локомотива». Начало матча 22 февраля в 14:00.

Фото fcmetallurg-lp.ru

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