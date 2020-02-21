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В Липецкой области снят один карантин и введен другой

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#карантин #бешенство #животные
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В Липецкой области снят один карантин и введен другой

Ограничительные меры касаются заболеваний животных.

Постановлением администрации Липецкой области введен карантин животных на территории села Петровка Грязинского района. Временные ограничения введены из-за того, что на территории частного дома обнаружили больную бешенством собаку. В течение двух месяцев жителям грязинского села запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними питомцами, ввозить и вывозить их за пределы населенного пункта.

Вместе с этим региональная администрация отменила карантин по туберкулезу животных на территории молочно-товарной фермы в селе Слепуха Долгоруковского района. Ограничительные меры там были введены более года назад, в начале февраля 2019 года. Тогда на ферме запретили ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию животных, сено и соломы; запретили перегруппировать существующее поголовье без контроля государственных ветеринарных служб, использование больных животных и их приплод, продажу скота населению. На летний период было запрещено использовать пастбища и водоемы, где раньше кормились больные животные. Действовал запрет на вывоз и продажу не обеззараженного молока.

Туберкулез у коров – широко распространенное в мире инфекционное заболевание, возбудителем которого является палочка Коха. Болезнь обычно поражает легкие, иногда наблюдается ее развитие в других внутренних органах. Проявляется в виде небольших узелков, которые постепенно вызывают некроз тканей и могут привести к летальному исходу. Передается туберкулез воздушно-капельным путем. Туберкулез может стать причиной потери всего поголовья фермерского хозяйства. Заболевание может быть передано человеку.
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#карантин #бешенство #животные
2

Комментарии (5)

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данковчанин

23 минуты назад
Почему, примерно все известно, а говорить на эту тему боятся что бы не накликать на себя беду.
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Почему

37 минут назад
Никто не пишет,сколько человек в день умирают в нашей области от анкологии?
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данковчанин

46 минут назад
Многие болезни от животных передаются человеку. Приличное колличество случаев смертей от этого ветеринаров.
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Animal planet.

54 минуты назад
Прививать нужно своих животных,что за безответственное отношение???
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один голос

58 минут назад
опять моя вина
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