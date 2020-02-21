Происшествия

сегодня, 09:17

После тройного столкновения на Ленина госпитализирована 32-летняя женщина

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#авария #ДТП
После тройного столкновения на Ленина госпитализирована 32-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 февраля в Липецке на улице Ленина произошло столкновение автомобилей «Ниссан» под управлением 57-летнего мужчины и «Ауди» с 26-летним водителем за рулем. От удара вторая иномарки столкнулась со стоящим «Фордом». В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Ауди» - ее доставили в больницу и госпитализировали.    

На проспекте Мира 44-летний водитель автобуса допустил падение 63-летней пассажирки. Женщину с травмами госпитализировали.

На улице Металлургов 18-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб. В результате аварии получила травмы 17-летняя пассажирка автомобиля, госпитализация ей не понадобилась.

20 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 891 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 69.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 467 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 5 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Участковый

13 минут назад
мы все придурки на неуправляемом инохламе
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048

56 минут назад
пассажиры получают травмы в автобусе ,а перевозчики требуют повышения оплаты ,,,,,,за что ,за такое обслуживание
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