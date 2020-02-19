Общество
сегодня, 14:34
Заседание оргкомитета по изменениям Устава Липецка не обошлось без скандала
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Депутату Липецкого горсовета запретили вести онлайн-трансляцию происходящего.
Сегодняшнее заседание оргкомитета по изменениям Устава Липецка не обошлось без скандала: депутату Липецкого горсовета от фракции КПРФ Николаю Быковских, последовательно выступающему за сохранение смешанной системы выборов, запретили стримить происходящее. А вести онлайн-трансляцию заседания он начал после того, как узнал, что в горсовете это мероприятие закрыли для СМИ.
- Для меня было изначально ясно, что все предрешено. Что главное предложение депутатов горсовета от «Единой России» сократить число парламентариев с нынешних 48-ми до 36-ти, которых будут выбирать по мажоритарной системе, будет сохранено несмотря на итоги публичных слушаний по изменениям в Устав Липецка. Партии власти, выходит, плевать на мнение горожан, которые предельно ясно большинством голосов дали понять на публичных слушаниях, что хотят оставить нынешнюю систему выборов в горсовет, смешанную. Кстати, я так и не услышал ни одного основания для замены такой системы выборов на мажоритарную, - сказал GOROD48 Николай Быковских.
В итоге против правок Устава Липецка проголосовали от КПРФ Николай Быковских, от ЛДПР - Александр Попов, от Российской партия пенсионеров за справедливость - Людмила Яськова. Вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова, ранее, как член «Справедливой России», также критиковавшая предложенные изменения в Устав города, воздержалась. Остальные члены оргкомитета, в том числе глава Липецка Евгения Уваркина, проголосовали за пакет предложенных депутатами горсовета от «Единой России» поправок.
- Я голосовал против, так как это позиция партии и моя лично, - сказал депутат горсовета Александр Попов. - Я свою точку зрения выражал уже не раз, в том числе и на публичных слушаниях. В январе в своем послании президент Владимир Путин заявил о необходимости усиления парламентаризма, а здесь, в Липецке, власть делает все наоборот. Поэтому ЛДПР выступает против выборов по одномандатной системе, ведь на них побеждают, как правило, те, у кого административный ресурс и тугая мошна. Простой кандидат такие выборы не выиграет. Мы, кстати, не против сокращения числа депутатов до 36-ти, но пусть половина из них будет выбрана по партийным спискам. Но власть не слышит не только нас, представителей оппозиционных парий, но даже горожан. А ведь на публичных слушаниях большинство людей выступило против предложенных изменений Устава Липецка.
- Я голосовала против, так как считаю, что демократические институты нужно развивать, а не загонять под лавку. В горсовете Липецка сейчас сложилась многопартийная система. У каждой партии есть свой избиратель. И нам надо бы сохранить такой плюрализм, - сообщила свою мнение об изменениях Устава Людмила Яськова.
В свою очередь, депутат от «ЕР» Александр Афанасьев, один из авторов правок Устава Липецка, считает, что финишное заседание оргкомитета прошло весьма демократично:
- Мы рассмотрели 58 предложенных поправок. Какие-то из них приняли, какие-то отвергли. В новой редакции Устава, если ее поддержат на сессии городского Совета, появятся новые статьи. Например, статьей 18.1 предусмотрен отзыв горожанами депутатов и даже главы Липецка. А вот статья 38 действующего Устава, обязывающая всех депутатов входить во фракции политических партий или депутатских объединений, будет убрана. Большинством голосов поддержано предложение об уходе от смешанной системы выборов к выборам по округам, что в итоге сократит число депутатов с 48-ми до 36-ти человек.
На следующей неделе, 25 февраля, предложенный оргкомитетом вариант нового Устава рассмотрят на своем заседании члены постоянной комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета, после чего последнюю точку в спорах поставит сессия.
На фото: водитель-дальнобойщик Геннадий Платонов пикетирует горсовет (он был одним из тех, кто на публичных слушаниях выступал против предложенных изменений в Устав Липецка). Фото аккаунта «Корышев моя фамилия».
- Для меня было изначально ясно, что все предрешено. Что главное предложение депутатов горсовета от «Единой России» сократить число парламентариев с нынешних 48-ми до 36-ти, которых будут выбирать по мажоритарной системе, будет сохранено несмотря на итоги публичных слушаний по изменениям в Устав Липецка. Партии власти, выходит, плевать на мнение горожан, которые предельно ясно большинством голосов дали понять на публичных слушаниях, что хотят оставить нынешнюю систему выборов в горсовет, смешанную. Кстати, я так и не услышал ни одного основания для замены такой системы выборов на мажоритарную, - сказал GOROD48 Николай Быковских.
В итоге против правок Устава Липецка проголосовали от КПРФ Николай Быковских, от ЛДПР - Александр Попов, от Российской партия пенсионеров за справедливость - Людмила Яськова. Вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова, ранее, как член «Справедливой России», также критиковавшая предложенные изменения в Устав города, воздержалась. Остальные члены оргкомитета, в том числе глава Липецка Евгения Уваркина, проголосовали за пакет предложенных депутатами горсовета от «Единой России» поправок.
- Я голосовал против, так как это позиция партии и моя лично, - сказал депутат горсовета Александр Попов. - Я свою точку зрения выражал уже не раз, в том числе и на публичных слушаниях. В январе в своем послании президент Владимир Путин заявил о необходимости усиления парламентаризма, а здесь, в Липецке, власть делает все наоборот. Поэтому ЛДПР выступает против выборов по одномандатной системе, ведь на них побеждают, как правило, те, у кого административный ресурс и тугая мошна. Простой кандидат такие выборы не выиграет. Мы, кстати, не против сокращения числа депутатов до 36-ти, но пусть половина из них будет выбрана по партийным спискам. Но власть не слышит не только нас, представителей оппозиционных парий, но даже горожан. А ведь на публичных слушаниях большинство людей выступило против предложенных изменений Устава Липецка.
- Я голосовала против, так как считаю, что демократические институты нужно развивать, а не загонять под лавку. В горсовете Липецка сейчас сложилась многопартийная система. У каждой партии есть свой избиратель. И нам надо бы сохранить такой плюрализм, - сообщила свою мнение об изменениях Устава Людмила Яськова.
В свою очередь, депутат от «ЕР» Александр Афанасьев, один из авторов правок Устава Липецка, считает, что финишное заседание оргкомитета прошло весьма демократично:
- Мы рассмотрели 58 предложенных поправок. Какие-то из них приняли, какие-то отвергли. В новой редакции Устава, если ее поддержат на сессии городского Совета, появятся новые статьи. Например, статьей 18.1 предусмотрен отзыв горожанами депутатов и даже главы Липецка. А вот статья 38 действующего Устава, обязывающая всех депутатов входить во фракции политических партий или депутатских объединений, будет убрана. Большинством голосов поддержано предложение об уходе от смешанной системы выборов к выборам по округам, что в итоге сократит число депутатов с 48-ми до 36-ти человек.
На следующей неделе, 25 февраля, предложенный оргкомитетом вариант нового Устава рассмотрят на своем заседании члены постоянной комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета, после чего последнюю точку в спорах поставит сессия.
На фото: водитель-дальнобойщик Геннадий Платонов пикетирует горсовет (он был одним из тех, кто на публичных слушаниях выступал против предложенных изменений в Устав Липецка). Фото аккаунта «Корышев моя фамилия».
19 886
ленко
смехопанорама
Это позор!
Афанасьев -ПЕРЕЛОГИНСЯ !
поручик Ржевский
Ответ
поручик Ржевский
Партия пенсионеров
Парттрибун
Перри Мейсону