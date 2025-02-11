«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Происшествия
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13 минут назад
«Фольксваген» сгорел на улице Шевченко
Пламенем повреждена рядом стоящая «Веста».
На улице Булавина в Липецке тем же вечером сгорела надворная постройка.
Уже ночью 11 февраля в липецком СНТ «Металлург-4» горела трансформаторная будка. Огонь повредил кабель и внутреннюю отделку помещения. Пожар ликвидирован до приезда отделения МЧС.
Утром в Грязях на улице Коммунальной горел гараж.
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