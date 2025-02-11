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13 минут назад

«Фольксваген» сгорел на улице Шевченко

Пламенем повреждена рядом стоящая «Веста».

Вечером 10 февраля на улице Шевчкенко сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат». От пламени повержения получила стоящая рядом «Лада Веста», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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На улице Булавина в Липецке тем же вечером сгорела надворная постройка.

Уже ночью 11 февраля в липецком СНТ «Металлург-4» горела трансформаторная будка. Огонь повредил кабель и внутреннюю отделку помещения. Пожар ликвидирован до приезда отделения МЧС.

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Утром в Грязях на улице Коммунальной горел гараж.

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МЧС
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