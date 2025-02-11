«Фольксваген» сгорел на улице Шевченко

Пламенем повреждена рядом стоящая «Веста».



Вечером 10 февраля на улице Шевчкенко сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат». От пламени повержения получила стоящая рядом «Лада Веста», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.На улице Булавина в Липецке тем же вечером сгорела надворная постройка.Уже ночью 11 февраля в липецком СНТ «Металлург-4» горела трансформаторная будка. Огонь повредил кабель и внутреннюю отделку помещения. Пожар ликвидирован до приезда отделения МЧС.Утром в Грязях на улице Коммунальной горел гараж.