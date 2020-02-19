Происшествия

25 минут назад

Пожарные тушили церковный диван

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#пожар #храм #диван

В подсобном помещении храмового комплекса загорелась мебель. Никто не пострадал.

- Сегодня около 8 утра поступил вызов из храма, расположенного в Данкове. На место вызова оперативно прибыли пожарные. Они установили, что в отдельно стоящем подсобном помещении храмового комплекса тлеет диван. Площадь возгорания составила порядка трех квадратных метров, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

 Пожарные вынесли диван из подсобки и пролили мебель водой. Пострадавших нет. Работу пожарных сняли на видео очевидцы.



 По данным GOROD48, возгорание произошло на территории храмового комплекса собора Тихвинской иконы Божией Матери.
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#пожар #храм #диван

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