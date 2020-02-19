Пожарные тушили церковный диван

В подсобном помещении храмового комплекса загорелась мебель. Никто не пострадал.

- Сегодня около 8 утра поступил вызов из храма, расположенного в Данкове. На место вызова оперативно прибыли пожарные. Они установили, что в отдельно стоящем подсобном помещении храмового комплекса тлеет диван. Площадь возгорания составила порядка трех квадратных метров, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



Пожарные вынесли диван из подсобки и пролили мебель водой. Пострадавших нет. Работу пожарных сняли на видео очевидцы.







По данным GOROD48, возгорание произошло на территории храмового комплекса собора Тихвинской иконы Божией Матери.