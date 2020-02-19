В левобережной части города сегодня отключение света

Сегодня с 09:00 до 20:00 останутся без отопления дома №№ 32 и 32а по улице Дружбы.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в доме № 4 по улице Прудной и в домах частного сектора по улице Жатковской, а с 10:00 до 15:00 — в доме № 21 по улице Энергостроителей. С 13:00 до 16:00 без света останутся дома



№№ 1, 3 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 41б, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в, 45г, 49, 51, 51б, 51в, 51г, 51д, 53, 53б, 55, 55а, 55б, 55в, 57, 57б, 57г, 59б, 61, 63, 63в, 63д, 65, 67, 69, 69в, 71, 71в, 73 по улице Космодемьянской, №№ 2, 3, 4, на площади Мира, №№ 1, 2, 8, 10, 12, 14 по Осеннему проезду, №№ 3а, 4а по проспекту Мира, №№ 1, 5, 7, 9, 11 по улице Спиртозаводской.



С 14:00 до 17:00 обесточат дома № 42 по улице Терешковой, №№ 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 36, 38, 38а, 40 по улице Циолковского.



Без холодной воды с 08:00 до 20:00 останутся жители домов №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 по улице Баумана, №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 47б, 49, 51 по улице Арсеньева, №№ 5/17, 6/19 по улице Карбышева.



С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям дома №7 по улице Энергостроителей, а с 09:00 до 13:00 — в домах №№ 16, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15 микрорайоне

№ 70 по улице Водопьянова.



Как пояснили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ.



