В России
14 минут назад
Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама
Использование новой технологии определения номера набирает популярность
Россиян может ждать настоящая эпидемия телефонного спама. Как удалось выяснить "Известиям", у маркетологов набирает популярность технология, позволяющая определять номера пользователей, если они заходят на сайт с мобильных устройств.
Технология набирает популярность в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.
На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение. Прозвоны абонентов нарушают законы «О персональных данных» и «О рекламе», но, как правило, на надоедливых маркетологов никто не жалуется, а потому они продолжают свою противоправную деятельность.
По предварительным данным, сами компании не могут использовать данную технологию и вероятнее всего обращаются к третьим лицам, то есть перехват номеров, скоро всего носит массовый характер.
Технология набирает популярность в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.
На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение. Прозвоны абонентов нарушают законы «О персональных данных» и «О рекламе», но, как правило, на надоедливых маркетологов никто не жалуется, а потому они продолжают свою противоправную деятельность.
По предварительным данным, сами компании не могут использовать данную технологию и вероятнее всего обращаются к третьим лицам, то есть перехват номеров, скоро всего носит массовый характер.