В России

14 минут назад

Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама

52
Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама

Использование новой технологии определения номера набирает популярность

Россиян может ждать настоящая эпидемия телефонного спама. Как удалось выяснить "Известиям", у маркетологов набирает популярность технология, позволяющая определять номера пользователей, если они заходят на сайт с мобильных устройств.

Технология набирает популярность в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.

На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение. Прозвоны абонентов нарушают законы «О персональных данных» и «О рекламе», но, как правило, на надоедливых маркетологов никто не жалуется, а потому они продолжают свою противоправную деятельность.

По предварительным данным, сами компании не могут использовать данную технологию и вероятнее всего обращаются к третьим лицам, то есть перехват номеров, скоро всего носит массовый характер.
52

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

15 минут назад

В России
Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей
Пассажирка авиалайнера нашла в туалете самолета миллион рублей

19 минут назад

В России
18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

24 минуты назад

В России
В России хотят расширить список обязательных прививок
В России хотят расширить список обязательных прививок

сегодня, 12:00

В России
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

сегодня, 11:15

В России
Число жертв ЧП на заводе «Русский хром» выросло до трех
Число жертв ЧП на заводе «Русский хром» выросло до трех

вчера, 18:44

В России