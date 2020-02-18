14 минут назад
«Первичка» в Липецкой области подорожала за год почти на 10%
Цены в новостройках в прошлом году в Липецкой области росли быстрее, чем на вторичном рынке. А средняя цена квадратного метра «первички» в декабре 2019 года была почти на 2 тысячи дороже, чем «вторички», сообщает Липецкстат.
Самый стремительный рост на первичное жилье за последние 20 лет отмечался в 2007 году — тогда квадратный метр подорожал в среднем на 60,8%. Обвал цен был зафиксирован в 2009 году — сразу на 19,5%.
Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке на конец декабря составила 42 тысячи 827 рублей — за последний квартал стоимость «квадрата» снизилась на 0,3%, хотя по итогам года рост составил 4,1%. В течение года стабильно падали цены на квартиры среднего качества, или типовые — только за квартал они снизились на 2%, а общее падение по итогам года составило 1,2%, до 39 тысяч 203 рублей. Квартиры улучшенного качества, напротив, подорожали за год на 6,1%, цена за квадратный метр в них составила 44 тысячи 308 рублей.
Заметнее всего вторичное жилье дорожало за последние 20 лет в 2001 году — на 63,9%, обвал цен отмечался, как и на первичном рынке, в 2009 году, когда квадрат «вторички» подешевел на 31,5%.
Андрей
Вот и весь материнский капитал