Общество

14 минут назад

«Первичка» в Липецкой области подорожала за год почти на 10%

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#жилье
«Первичка» в Липецкой области подорожала за год почти на 10%

Цены в новостройках в прошлом году в Липецкой области росли быстрее, чем на вторичном рынке. А средняя цена квадратного метра «первички» в декабре 2019 года была почти на 2 тысячи дороже, чем «вторички», сообщает Липецкстат.

44 тысячи 741 рубль составила цена квадратного метра жилья на первичном рынке на конец IV квартала 2019 года. Только за последний квартал этот ценник вырос на 3,3%, а в целом за год — на 9,6%. Стоимость «квадрата» квартир улучшенного качества в новостройках составила на конец декабря 44 тысячи 109 рублей и выросла за год на 9,4%. В элитном жилье квадратный метр обходился в среднем в 61 тысячу 785 рублей, цена увеличилась на 14,7%.

Самый стремительный рост на первичное жилье за последние 20 лет отмечался в 2007 году — тогда квадратный метр подорожал в среднем на 60,8%. Обвал цен был зафиксирован в 2009 году — сразу  на 19,5%. 

Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке на конец декабря составила 42 тысячи 827 рублей — за последний квартал стоимость «квадрата» снизилась на 0,3%, хотя по итогам года рост составил 4,1%. В течение года стабильно падали цены на квартиры среднего качества, или типовые — только за квартал они снизились на 2%, а общее падение по итогам года составило 1,2%, до 39 тысяч 203 рублей. Квартиры улучшенного качества, напротив, подорожали за год на 6,1%, цена за квадратный метр в них составила 44 тысячи 308 рублей. 

Заметнее всего вторичное жилье дорожало за последние 20 лет в 2001 году — на 63,9%, обвал цен отмечался, как и на первичном рынке, в 2009 году, когда квадрат «вторички» подешевел на 31,5%. 

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#жилье

Комментарии (2)

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Андрей

6 минут назад
Вот и весь материнский капитал, сто процентов!!!!
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Вот и весь материнский капитал

7 минут назад
Уйдёт на поношение этой разницы
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