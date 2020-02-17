Общество
сегодня, 14:36
Сергею Иванову приостановили членство в «Единой России»
42 3058
на период следствия по его уголовному делу.
Как стало известно GOROD48, политсовет регионального отделения «Единой России» приостановил членство в партии главы Тербунского района Сергея Иванова, ставшего обвиняемым по делу о незаконной добыче песка в карьере у села Дубровка (экс-мэра Липецка обвиняют по «в» части третьей статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
- Да, это так, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Сергей Иванов. - Это обычная практика, предусмотренная Уставом партии для ее членов, ставших фигурантами уголовных дел.
Впрочем, свой случай глава Тербунского района не считает обычным:
- Это - продолжение нелепой ситуации, в которой я оказался. Я уверен, что руководство правоохранительных органах вскоре придет к выводу о моей невиновности, но сам факт приостановки моего членства в партии мне глубоко неприятен.
По словам Сергея Иванова, он не хотел бы, чтобы его потом также автоматически и восстановили в «Единой России», как на время с ним расстались.
- Я не хочу, чтобы это случилось без моего на то согласия. Хочу, чтобы эта моя позиция была учтена теми, кто приостановил мое членство в партии. К сожалению, так случается: когда «Единой России» кто-то нужен, его принимают в ряды партии, когда нет - безжалостно с ним расстаются, - заметил Сергей Иванов.
Напомним, что, по данным предварительного следствия, «глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей».
- Да, это так, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Сергей Иванов. - Это обычная практика, предусмотренная Уставом партии для ее членов, ставших фигурантами уголовных дел.
Впрочем, свой случай глава Тербунского района не считает обычным:
- Это - продолжение нелепой ситуации, в которой я оказался. Я уверен, что руководство правоохранительных органах вскоре придет к выводу о моей невиновности, но сам факт приостановки моего членства в партии мне глубоко неприятен.
По словам Сергея Иванова, он не хотел бы, чтобы его потом также автоматически и восстановили в «Единой России», как на время с ним расстались.
- Я не хочу, чтобы это случилось без моего на то согласия. Хочу, чтобы эта моя позиция была учтена теми, кто приостановил мое членство в партии. К сожалению, так случается: когда «Единой России» кто-то нужен, его принимают в ряды партии, когда нет - безжалостно с ним расстаются, - заметил Сергей Иванов.
Напомним, что, по данным предварительного следствия, «глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей».
42 3058
Думали обойдется...???!!! Эт ВРЯД ЛИ...
Это за школу на лутова прилетело
Иванов- настоящий едераст.
коммунист
Сразу видно-
Серёжа бросай старых друзей.
Сергей-Только вперед!
Сожалеё, не сожалей
библиотекарша ленка
Митяй