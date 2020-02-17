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Сергею Иванову приостановили членство в «Единой России»

42 3058
#Сергей Иванов #«Единая Россия»
4
Сергею Иванову приостановили членство в «Единой России»

на период следствия по его уголовному делу.

Как стало известно GOROD48, политсовет регионального отделения «Единой России» приостановил членство в партии главы Тербунского района Сергея Иванова, ставшего обвиняемым по делу о незаконной добыче песка в карьере у села Дубровка (экс-мэра Липецка обвиняют по  «в» части третьей статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

- Да, это так, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Сергей Иванов. - Это обычная практика, предусмотренная Уставом партии для ее членов, ставших фигурантами уголовных дел.

Впрочем, свой случай глава Тербунского района не считает обычным:

- Это - продолжение нелепой ситуации, в которой я оказался. Я уверен, что руководство правоохранительных органах вскоре придет к выводу о моей невиновности, но сам факт приостановки моего членства в партии мне глубоко неприятен.

По словам Сергея Иванова, он не хотел бы, чтобы его потом также автоматически и восстановили в «Единой России», как на время с ним расстались.

- Я не хочу, чтобы это случилось без моего на то согласия. Хочу, чтобы эта моя позиция была учтена теми, кто приостановил мое членство в партии. К сожалению, так случается: когда «Единой России» кто-то нужен, его принимают в ряды партии, когда нет - безжалостно с ним расстаются, - заметил Сергей Иванов.

Напомним, что, по данным предварительного следствия, «глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей».
42 3058
#Сергей Иванов #«Единая Россия»
4

Комментарии (42)

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Думали обойдется...???!!! Эт ВРЯД ЛИ...

7 минут назад
Когда Лысый приехал ... Все в кусты поразбежались... Каждый САМ за СЕБЯ... Начиная от Королева и заканчивая всеми главами районов и городов... Трусость и страх за свою ДУШОНКУ... ПОБЕДИЛ!!! Поделом тебе тербунский КЛОУН... за остальными тоже придут...
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Это за школу на лутова прилетело

13 минут назад
За то что у детей украли. И это только начало.... вся компания пойдёт.
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Иванов- настоящий едераст.

16 минут назад
Они все воры и жулики.
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коммунист

17 минут назад
Из материалов уголовного дела узнали что не поделился - ждут когда принесет и сразу восстановят)))
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Сразу видно-

18 минут назад
Сергей-Только вперед!, колхозан написал. Обиделся за своего тупенького землячка.
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Серёжа бросай старых друзей.

20 минут назад
Вот значит старые знакомые, они кого хочешь до скамьи до ведут. А он просиживают в совете-федирации и как будто не причём,да и с неприкосновенностью всё отлично.
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Сергей-Только вперед!

25 минут назад
Иванов молодец. Пока вас липецких расшатаешь лодыри. Тока коменты строчить правильно это легче чем что нибудь сделать своими руками. Тока за другими следить получается а за собой никто не замечает. Как машину во дворе прогревает(запрещено), как бычки с балкона бросает. Святоши собрались. Вы сами то в городе живете? На помойке вы живете. И сами эту помойку и сделали
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Сожалеё, не сожалей

26 минут назад
беги в Эитраты. Будешь Абулла. А чего, везде свои как как минусы, так и плюсы, типа "...У Абдуллы было одиннадцать жён, куда ещё троих подевал?"
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библиотекарша ленка

27 минут назад
пьяный и придурковатый командир, послал в бой повара и тот пошел воевать ,вот так и в этом случае -и зачем я только помогала выборы фальсифицировать, простите меня люди.
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Митяй

29 минут назад
Так из единой роиси тогда всех надо гнать там одни воры новость мне тоже
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