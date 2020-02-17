Происшествия

сегодня, 12:58

58-летняя женщина сломала палец покупательнице моркови и применила коронный захват на майоре полиции

18 2170
#насилие в отношении представителя власти
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58-летняя женщина сломала палец покупательнице моркови и применила коронный захват на майоре полиции

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 58-летней липчанки, которая на Центральном рынке напала на покупательницу, а затем пыталась искалечить женщину-полицейского.

Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

- По данным следствия, днем 29 августа 2018 года обвиняемая, находясь на Центральном рынке Липецка, в ходе конфликта с незнакомой ей покупательницей, нанесла женщине не менее 10 ударов руками по всему телу, причинив физическую боль и закрытый перелом пальца, который расценивается как причинивший вред здоровью средней тяжести, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Этот конфликт возник из-за моркови. 59-летняя пострадавшая передумала покупать уже взвешенную продавщицей морковь, а обвиняемая ее обругала. Когда покупательница ответила, она ее несколько раз ударила, а затем схватила за руку и сломала палец. При этом, к продаваемой моркови нападавшая никакого отношения не имела. 

Пострадавшая обратилась в полицию и в отношении 58-летней липчанки возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Во время расследования дела обвиняемая еще раз применила коронный захват. 

- При проведении следственных действий обвиняемая применила к майору полиции насилие, осуществив захват и сжатие пальцев её левой кисти. В результате преступных действий должностному лицу причинены физическая боль, а также кровоподтек и ссадина, которые расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека. За защитой своих прав офицер полиции обратилась в следственные органы СК России, в связи с чем в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело о преступлении средней тяжести против представителя власти, - рассказали в Следственном управлении.

Оба уголовных дела соединены в одно производство, женщину вину в совершении преступлений признала частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако её доводы следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

За применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти, УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.
18 2170
#насилие в отношении представителя власти
2

Комментарии (18)

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СССР

4 минуты назад
ЖОРА, ну она же полиция ещё и майор,она под полковником была,а тут русская баба это несерьёзно не её уровень.!!!
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Ревизорро

7 минут назад
Это чисто пипецкая забава - остоять очередь, вынести мозг продавцу капризами и в итоге отказаться от покупки. Город психов.
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Гость

13 минут назад
Перекупы на центральном рынке одних алкашей берут в продавцы Стоят синюшные прокуренные
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Анка

15 минут назад
Палковводец Жуков, точно
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Ха ха ха

17 минут назад
Ни фига себе морковочки купила а если бы тыкву захотела. Башку бы пробили бабка точно в спецназе не стужила?
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жока

19 минут назад
при сталине эту алкашиху отправили бы на урановый рудник
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цирк

30 минут назад
вот такую шпану привлекали в избирательные комиссии для ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ =они за рубль мать родную продадут \правда матеря бывают разные\ ,т. е пока не искоренить этот корень всех бед и несчастий области, вот такие инциденты все чаще будут фигурировать в сводке проишествий-142 процента
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Горец

32 минуты назад
Ваще Бабака шаолинь, а сотруднице нужно быть как та Бабака!!!!!
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Чушь

35 минут назад
Бред какой то. Полицейским не стыдно такую х.. придумывать?
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Палковводец Жуков

43 минуты назад
Бапку немедленно перевести в спецназ ГРУ и присвоить соответствующее звание.
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