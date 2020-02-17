58-летняя женщина сломала палец покупательнице моркови и применила коронный захват на майоре полиции

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 58-летней липчанки, которая на Центральном рынке напала на покупательницу, а затем пыталась искалечить женщину-полицейского.



Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти).



- По данным следствия, днем 29 августа 2018 года обвиняемая, находясь на Центральном рынке Липецка, в ходе конфликта с незнакомой ей покупательницей, нанесла женщине не менее 10 ударов руками по всему телу, причинив физическую боль и закрытый перелом пальца, который расценивается как причинивший вред здоровью средней тяжести, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Этот конфликт возник из-за моркови. 59-летняя пострадавшая передумала покупать уже взвешенную продавщицей морковь, а обвиняемая ее обругала. Когда покупательница ответила, она ее несколько раз ударила, а затем схватила за руку и сломала палец. При этом, к продаваемой моркови нападавшая никакого отношения не имела.



Пострадавшая обратилась в полицию и в отношении 58-летней липчанки возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Во время расследования дела обвиняемая еще раз применила коронный захват.



- При проведении следственных действий обвиняемая применила к майору полиции насилие, осуществив захват и сжатие пальцев её левой кисти. В результате преступных действий должностному лицу причинены физическая боль, а также кровоподтек и ссадина, которые расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека. За защитой своих прав офицер полиции обратилась в следственные органы СК России, в связи с чем в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело о преступлении средней тяжести против представителя власти, - рассказали в Следственном управлении.



Оба уголовных дела соединены в одно производство, женщину вину в совершении преступлений признала частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако её доводы следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз.



Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.



За применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти, УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

