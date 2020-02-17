Липчанин поджог автомобиль, чтобы отомстить кредитору родственника

Октябрьский суд Липецка вынес приговор жителю города, которого признали виновным в повреждении чужого имущества путем поджога.



«Согласно материалам уголовного дела липчанин ранним утром в апреле 2019 года, имея умысел на повреждение автомобиля потерпевшего марки «ВАЗ-21074», из принесенной с собой пластиковой бутылки облил переднюю часть машины горючей жидкостью и поджег ее, в результате чего произошел пожар. Убедившись, что автомобиль загорелся, мужчина скрылся с места происшествия», - сообщает детали преступления прокуратура Липецкой области.



Следствие выяснило и мотив поджога. Оказалось, что родственник обвиняемого задолжал потерпевшему. Тот потребовал возврата долга. Переговоры переросли в затяжной конфликт, в ход пошли обоюдные угрозы и оскорбления. Липчанин решил вступится за родственника и пожег автомобиль его кредитора.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет условного срока. При этом потерпевший вправе потребовать возмещения имущественного ущерба. Кроме того, долг из-за которого разгорелись страсти так и остался непогашенным.

