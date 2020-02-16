В Петербурге школьникам запретили выступать под песню группы Queen

В Петербурге ученикам школы № 375 запретили выступать 14 февраля под песню группы Queen из-за пропаганды «гомофобии и гомосексуализма». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на одного из школьников.

«Когда мы уже переоделись и готовы были выступить, к нам подошли учителя английского языка и сказали нам следующее: „Это что за вид, вам нужно в стриптизклуб“, „Наша школа не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм“, „Смотрите у него еще и усы“. Видимо уважаемые учителя английского языка нашей школы не понимают значения слов гомофобия и гомосексуализм, которые исключают друг друга», — сказал школьник.

В пресс-службе района утверждают, что не было запрета на выступление из-за пропаганды гомосексуализма, детям просто предложили доработать «сырой номер» и выступить с ним в следующий раз. Сами школьники говорят, что выступить в другой раз им никто не предлагал.

Источник: theins.ru