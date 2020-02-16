Стоматологи и психологи исчезнут из поликлиник

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов. Зато появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, говорится в документах Минздрава.

В России с 15 февраля из поликлиник должны исчезнуть кабинеты стоматологов и психологов. Это следует из поправок в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, утверждённых Минздравом, сообщает tsargrad.tv.

Согласно документу, в структуре российских поликлиник должны произойти серьёзные изменения. Речь идёт о появлении терапевтических, процедурных и диагностических отделений. Однако в обновлённую структуру не попали кабинеты стоматолога и лучевой диагностики, а также кабинеты доверия и помощи при отказе от курения.

Кроме того, в соответствии с обновлённым положением, в поликлиниках, рассчитанных на приём от 30 тысяч до 50 тысяч человек, должны будут также проводить первичный приём онколога и эндоскопическую диагностику. А в поликлиниках, к которым прикреплено свыше 50 тысяч человек, должны работать ревматолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, нефролог, колонопроктолог и гериатр. Помимо этого, в таких поликлиниках обязаны быть отделения медицинской реабилитации, паллиативной помощи взрослым и кабинет МРТ.

Согласно приказу Минздрава, из рекомендуемых штатных нормативов поликлиники исключена позиция медицинского психолога, - сообщает "Парламентская газета".