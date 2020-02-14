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В России увеличились взносы на капитальный ремонт

313
#капитальный ремонт
В России увеличились взносы на капитальный ремонт

Средний рост по регионам составил 6-10%.

В 2019 году взносы на капитальный ремонт в среднем по России выросли более чем на 6–10%. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), сообщают «Известия». С начала 2020 года тарифы уже повысили 54 субъекта, в 31 регионе они остались неизменны. Впрочем, даже сейчас тарифы ниже экономически обоснованного размера, что приводит к невысокому качеству работ и обветшанию жилищного фонда, считают эксперты.

Согласно данным фонда, за девять месяцев прошлого года средний минимальный взнос за капремонт в России повысился на 10,4% и составил 8,49 руб. за 1 кв. м. При этом при подсчете среднего минимального взноса на капремонт фонд учитывает, сбор средств на счета как региональных операторов капитального ремонта, так и собственников жилья. Сейчас размер среднего минимального взноса на капремонт по России составил 7,7 руб. за 1 кв. м, уточнили в АРОКР. По отношению к февралю прошлого года сумма выросла на 6,1%. Исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова объяснила такие показатели тем, что рост взносов обусловлен инфляцией, повышением НДС, а также изменением цен на строительные материалы.

Отмечается, что регионы повышают взносы в различное время, в Ульяновской области они поднимались 1 февраля и 1 июля 2019 года, в Кемеровской области - 1 сентября. Кроме того, во многих регионах страны еще одно повышение произошло 1 января 2020 года, например, в Москве тариф поднялся на 3,7%, уточняет ТАСС.
313
#капитальный ремонт

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