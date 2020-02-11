На проспекте Мира у прохожего выхватили ноутбук

10 февраля в полицию позвонил 37-летний житель Липецка, он рассказал, что на проспекте Мира у него выхватили из руки ноутбук «Хуавей».

«Несмотря на то, что все происходило довольно быстро, потерпевший запомнил, как выглядел злоумышленник. Ориентировку полицейские по рации передали всем нарядам, которые несли службу вблизи места совершения преступления. Отрабатывая территорию сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили схожего по приметам гражданина. Подозреваемого задержали», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, 35-летний задержанный - ранее судимым местный житель.



Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

