Общество

сегодня, 10:53

На проспекте Мира у прохожего выхватили ноутбук

7 776
#грабеж
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На проспекте Мира у прохожего выхватили ноутбук

10 февраля в полицию позвонил 37-летний житель Липецка, он  рассказал, что на проспекте Мира у него выхватили из руки ноутбук «Хуавей».

«Несмотря на то, что все происходило довольно быстро, потерпевший запомнил, как выглядел злоумышленник. Ориентировку полицейские по рации передали всем нарядам, которые несли службу вблизи места совершения преступления. Отрабатывая территорию сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили схожего по приметам гражданина. Подозреваемого задержали», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, 35-летний задержанный -  ранее судимым местный житель. 

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
7 776
#грабеж
1

Комментарии (7)

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Игорь

7 минут назад
А что зазвездили? Не матом же сказано
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молодой тупняк

8 минут назад
Потерпевший, когда нас прочипируют, у меня чип в хуавее будет, буду им расплачиваться.
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Игорь

9 минут назад
А что, ещё ноутбуки есть * ? Что-то не видел
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Потерпевший

48 минут назад
я хотел своим "Х.У.А.В.Е.Е.М" в магазине покупку оплатить
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Маруся

53 минуты назад
Может он и есть злостный онанюга, который по левобережью в автобусах ездит, место преступления сходится? Сопоставьте его причиндалы с фоткой , может опознают
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Горожанин

58 минут назад
И снова его пятую точку будут трепать активные сокамерники
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Вк

сегодня, 11:08
О чем думают когда такое воруют, его фиг продашь как и ворованные телефоны, за то теперь отьедит лет на 6 точно.
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