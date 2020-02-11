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На проспекте Мира у прохожего выхватили ноутбук
10 февраля в полицию позвонил 37-летний житель Липецка, он рассказал, что на проспекте Мира у него выхватили из руки ноутбук «Хуавей».
Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, 35-летний задержанный - ранее судимым местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Игорь
молодой тупняк
Игорь
Потерпевший
Маруся
Горожанин
Вк