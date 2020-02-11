В России

13 минут назад

Данные тысяч желающих взять кредит россиян утекли в сеть

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Данные тысяч желающих взять кредит россиян утекли в сеть

Данные были в свободном доступе на протяжении четырех дней

В интернет утекла база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает РБК.

В базу было внесено по крайней мере 44 тысячи записей. Там содержались имена заявителей, номера телефонов, сумма запрашиваемого кредита и его вид, а также адрес электронной почты, город и регион проживания.

В свободном доступе эти данные пробыли на протяжении нескольких дней. 4 февраля база была закрыта.
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