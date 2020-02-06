Липчане смогут жаловаться на проблемы с ЖКХ и плохие дороги через мобильное приложение

Жалобы будут принимать через приложение «Липецкая область». Функционал единой диспетчерской службы планируют добавить в приложение уже к весне. Отдельное приложение будет разработано и для самих коммунальщиков.





- Также мы готовимся запустить специальное приложение для исполнителей заявок — управляющих компаний и их сотрудников. Это нужно для более оперативного решения проблем. Допустим, слесарь находится на вызове, и ему долго добираться до своего офиса, чтобы получить новое задание. С помощью приложения он сможет оперативно отслеживать поступающие заявки и сразу приниматься за решение проблем, не затрачивая время на дорогу туда-обратно, - приводит пример начальник управления информатизации администрации Липецкой области Станислав Корниенко. - Плюс ко всему, сотрудник должен будет прислать фотоотчет о решении проблемы, со всеми геометками и сопровождающей информации.



ЕДС начала работать в Липецкой области в тестовом режиме 1 февраля 2019 года. С этого момента операторы приняли 93 533 звонка, оформили 28 929 заявок и помогли решить 27 663 проблемы. Чаще всего операторам звонят из-за проблем с ЖКХ (62% обращений), по вопросам работы Фонда капитального ремонта (16%), за помощью в подключении цифрового телевидения (10%). Этими проблемами спектр компетенций ЕДС не ограничивается. С января операторы принимают анонимные сведения о местах продажи снюсов, а весной в ЕДС можно будет жаловаться на поплывшие дороги.



- Да, мы готовы принимать заявки насчет проблем с дорогами, - подтвердил директор ЕДС Вячеслав Пикалов. - В нашу информационную систему объединены не только управляющие компании, ФКР, операторы по вывозу ТБО, но и отраслевые структуры администрации Липецка — департамент ЖКХ и департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Так что мы сможем оперативно принимать заявки и передавать жалобы профильным ведомствам. Кроме того, в нашу систему интегрирован портал «Развиваем Липецкую область вместе». Это сделано для того, чтобы человек получал ответ на свой вопрос не в течение положенных по закону 30 дней, а в течение 24 часов.







Куратор цифровизации в Липецкой области Анатолий Якутин намерен повысить клиентоориентированность ЕДС и добиться того, чтобы операторы обращались в абонентами максимально вежливо и оставляли позитивное впечатление. Помимо вопроса внутреннего перфекционизма, Анатолия Якутина волнует доработка методики рейтинга управляющих компаний. Сейчас она сырая и не столь многофакторная, чтобы из нее сложилась реальная объективная картина.



- Мы обращались к математикам Липецкого государственного технического университета, чтобы они помогли нам установить корреляцию между возрастом жилого фонда и качеством работы управляющей компании, - говорит Станислав Корниенко. - Так вот: ее нет. Есть УК, которые на старом жилом фонде получают положительные оценки от жильцов, а есть «управляшки», которые умудрятся косячить даже на новых домах. Все зависит от самой УК — ее желания работать и взаимодействовать с жильцами домов.



Кстати, в ЕДС редко звонят не по делу. Никто еще просил помочь с переездом или достать с дерева кота. Все жалобы по делу — нет света, в доме отключили газ или протекает крыша. Но есть и комичные жалобы. Например, в сентябре житель нового микрорайона гневно отчитывал операторов ЕДС за то, что отопление в дом дали не в пятницу, а в понедельник.



Стоит добавить, что информационная система ЕДС не дала совсем замерзнуть жителям Сырского Рудника. Сейчас Сегодня в единой диспетчерской службе(ЕДС) Липецкой области, которая занимается приемом заявок на проблемы с ЖКХ, повели итоги работы за год с момента создания и рассказали о перспективах развития учреждения. Как сообщил GOROD48 вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин, до конца февраля на базе мобильного приложения «Липецкая область» планируется запустить ветку ЕДС. То есть липчане смогут оставлять заявки на проблемы с ЖКХ не только через оператора по телефону, но и через мобильное приложение. Сейчас функционал проходит последние тестирования.- Также мы готовимся запустить специальное приложение для исполнителей заявок — управляющих компаний и их сотрудников. Это нужно для более оперативного решения проблем. Допустим, слесарь находится на вызове, и ему долго добираться до своего офиса, чтобы получить новое задание. С помощью приложения он сможет оперативно отслеживать поступающие заявки и сразу приниматься за решение проблем, не затрачивая время на дорогу туда-обратно, - приводит пример начальник управления информатизации администрации Липецкой области Станислав Корниенко. - Плюс ко всему, сотрудник должен будет прислать фотоотчет о решении проблемы, со всеми геометками и сопровождающей информации.ЕДС начала работать в Липецкой области в тестовом режиме 1 февраля 2019 года. С этого момента операторы приняли 93 533 звонка, оформили 28 929 заявок и помогли решить 27 663 проблемы. Чаще всего операторам звонят из-за проблем с ЖКХ (62% обращений), по вопросам работы Фонда капитального ремонта (16%), за помощью в подключении цифрового телевидения (10%). Этими проблемами спектр компетенций ЕДС не ограничивается. С января операторы принимают анонимные сведения о местах продажи снюсов, а весной в ЕДС можно будет жаловаться на поплывшие дороги.- Да, мы готовы принимать заявки насчет проблем с дорогами, - подтвердил директор ЕДС Вячеслав Пикалов. - В нашу информационную систему объединены не только управляющие компании, ФКР, операторы по вывозу ТБО, но и отраслевые структуры администрации Липецка — департамент ЖКХ и департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Так что мы сможем оперативно принимать заявки и передавать жалобы профильным ведомствам. Кроме того, в нашу систему интегрирован портал «Развиваем Липецкую область вместе». Это сделано для того, чтобы человек получал ответ на свой вопрос не в течение положенных по закону 30 дней, а в течение 24 часов.Куратор цифровизации в Липецкой области Анатолий Якутин намерен повысить клиентоориентированность ЕДС и добиться того, чтобы операторы обращались в абонентами максимально вежливо и оставляли позитивное впечатление. Помимо вопроса внутреннего перфекционизма, Анатолия Якутина волнует доработка методики рейтинга управляющих компаний. Сейчас она сырая и не столь многофакторная, чтобы из нее сложилась реальная объективная картина.- Мы обращались к математикам Липецкого государственного технического университета, чтобы они помогли нам установить корреляцию между возрастом жилого фонда и качеством работы управляющей компании, - говорит Станислав Корниенко. - Так вот: ее нет. Есть УК, которые на старом жилом фонде получают положительные оценки от жильцов, а есть «управляшки», которые умудрятся косячить даже на новых домах. Все зависит от самой УК — ее желания работать и взаимодействовать с жильцами домов.Кстати, в ЕДС редко звонят не по делу. Никто еще просил помочь с переездом или достать с дерева кота. Все жалобы по делу — нет света, в доме отключили газ или протекает крыша. Но есть и комичные жалобы. Например, в сентябре житель нового микрорайона гневно отчитывал операторов ЕДС за то, что отопление в дом дали не в пятницу, а в понедельник.Стоит добавить, что информационная система ЕДС не дала совсем замерзнуть жителям Сырского Рудника. Сейчас поселок продолжает жить без отопления из-за коммунальной аварии, произошедшей во вторник вечером. ЛГЭК до сих пор бьется с устранением аварии. В инфосистеме ЕДС отразились планы на отключение электричества в среду почти во всем Сырском Руднике. Руководство диспетчерской системы оперативно связалось с энергетиками, и те передвинули плановые работы.