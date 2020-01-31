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«Металлург» сыграл вничью с командой Тамбова, где даже в дубле играют «легионеры» из Африки (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург"
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«Металлург» сыграл вничью с командой Тамбова, где даже в дубле играют «легионеры» из Африки (ФОТО)

В первом спарринге зимы липчане вели в счете, но упустили победу за пару минут до финального свистка.

Липецкий «Металлург» провел первый спарринг во время подготовки к весенней части сезона-2019/20. В крытом манеже Спортивно-тренировочного центра Тамбова наша команда сыграла вничью с молодежным составом местного клуба – 1:1.

«Тамбов-М» выступает в первенстве молодёжных команд Премьер-Лиги, в его составе немало воспитанников едущих футбольных школ страны и даже «легионеры» из Африки. Против «Металлурга» их вышло трое. 18-летний хавбек из Нигерии Николай Лоуренс уже выступал в команде в прошлом сезоне (11 матчей в молодежном первенстве РПЛ, 0 голов).

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Николас Лоуренс

А два других африканца Фашн и Джео пока находятся на просмотре. Все дело в том, что «Тамбов» сотрудничает с известным футбольным агентом Дмитрием Селюком, который специализируется как раз на игроках с Черного континента и часто предлагает «тамбовским волкам» своих подопечных.

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Игроки "Тамбова-М" после матча

Впрочем, «Металлург» нисколько не обращал внимания на цвет кожи соперников. Первый тайм липчане провели основным составом и имели заметное преимущество. Изумительная комбинация прошла у липчан в первом тайме – 8 точных передач подряд на чужой половине поля, защитника Александра Викторова вывели почти на пустые ворота, но могучий удар пришелся, увы, над перекладиной.

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Одним из самых активных и подвижных у липчан был ветеран Сергей Чернышов. Его умнейшие передачи не раз создавали остроту, а на исходе 30-й минуты Сергей из-за пределов штрафной закручивал мяч в дальний угол – чуть неточно.

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У тамбовчан до перерыва был лишь один реальный момент, чтобы открыть счет. После неожиданной ошибки в центре поля капитана «Металлурга» Евгения Фролова хозяева убежали вперед втроем против одного защитника, но Илья Баульчев за счет выбора позиции сумел «перекусить троих».

А вел нашу команду за собой, как и в большинстве матчей, ее лучший бомбардир (11 голов в группе «Центр»-2019/20) Андрей Овчинников. Неудивительно, что именно он и организовал гол. На последней минуте тайма Андрей блеснул фирменной настырностью – отобрал мяч у соперника вблизи его штрафной, сделал несколько шагов и пробил.

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Удар Овчинникова

Пытавшийся помочь своему вратарю защитник Денис Скрыпников на самом деле ему только помешал. Мяч задел прическу тамбовчанина и мимо рук голкипера юркнул в сетку -1:0. Свисток на перерыв прозвучал раньше, чем команды успели отнести мяч на центр поля.

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Во втором тайме главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин произвел многочисленные замены, выпустив на поле в основном молодежь. Два игрока 2001 г.р., прежде выступавшие лишь за липецкий дубль, провели свой первый матч за главную команду области – хавбек Николай Смирных и форвард Илья Глебов – пожелаем им удачи в дальнейшем.

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Николай Смирных

Матч заканчивался и казалось, что уже ничего не помешает «Металлургу» начать межсезонье с победы. Но на предпоследней минуте наши парни не уследили за стремительным рывком по левому флангу Ильи Мамкина, который выполнил высокую подачу в штрафную. Заменивший основного вратаря «Металлурга» Давида Икановича молодой дублёр Никита Зеленов пошел на перехват, но до мяча не добрался – в итоге Арсен Каболов, появившийся на поле всего за 10 минут до этого, внес мяч в пустые ворота – 1:1.

«Тамбов-М» вообще мог вырвать победу, когда на последних секундах мяч заметался не то что по штрафной, а по вратарской липчан, но защитник Константин Титов принял удар на себя, а с добиванием справился Зеленов.

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Главный тренер липчан Сергей Машнин отметил, что игра получилась боевой и для 11-го дня подготовки его подопечные продемонстрировали неплохой футбол. Наставник тамбовчан Сергей Передня указал, что у «красно-черных» очень сильные игроки основного состава, но вышедшая во втором тайме молодежь пока не дотягивает до их уровня. И предложил черпать кадровые резервы… в тамбовском дубле!

«Тамбов-М» - «Металлург» (Липецк) - 1:1 (0:1)

Голы: Овчинников, 45 (0:1). Каболов, 89 (1:1).

"Тамбов-М": Первый тайм. Косяков, Ермилов, Большаков, Ромашов, Салахетдинов, Морев, Д.Скрыпников, Кабахидзе, Леньо, Джео, Фашн. Второй тайм. Косяков, (Котов, 66), Ант.Архипов, Бадьин, Багдашкин, Федоренко (Жеребятьев, 73), Лоуренс, Мамкин, В.Власов, Чихрадзе (Каболов, 80), Мишутин, игрок на просмотре.

"Металлург": Иканович (Зеленов, 73), Кахидзе (Мохов, 46), Е.Фролов (Смирных, 67), Баульчев (К.Титов, 46), Викторов, Войдель (И.Глебов, 73), Баязов (Акиничев, 57), Разомазов (Я.Денисов, 46), Овчинников (Харин, 46), С.Чернышов (Арустамян, 46), Ахвледиани (Колченко, 46).

Предупреждены: С. Чернышов, 18. Овчинников, 34 (оба «Металлург»).

Судьи П.Шишкин, С.Абрамкин, Д.Ульёв (все - Тамбов).

30 января. Тамбов. СТЦ Тамбов. 150 зрителей.

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#Футбол #"Металлург"
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Комментарии (2)

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48 Рус

16 минут назад
Им бы в литрбол играть, а не в футбол!
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Сергей 13

25 минут назад
Фига се, я не понимаю,кто здесь негры?
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