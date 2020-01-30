Рядом со «Звездным» появился бассейн

На дороге-дублере улицы Космонавтов возле остановки образовалась огромная заводь. Причина ее появления — просчет дорожных строителей.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Читатели GOROD48 прислали в редакцию видеозапись новой дорожной проблемы, возникшей после ремонта улицы Космонавтов. В районе остановки «ДС «Звездный» на дороге-дублере из-за оттепели образовался бассейн воды. Вода стоит на площади около 50 квадратных метров. Машинам приходится ехать вброд, а пешеходам делать крюк для перехода дороги.



Ремонт улицы Космонавтов в Липецке проходил в 2019 году. Как же так вышло, что на новой дороге остались старые проблемы? На этот вопрос нам ответил заказчик дорожного ремонта — представители управления главного смотрителя.



- На этом участке дороге был ликвидирован выезд с дублера на основную проезжую часть. Подрядчик, выполнявший ремонт улицы Космонавтов, знал о проблеме. Мы ставили его в известность о том, что эта часть дороги часто страдает от подтопления. Так что они должны были предполагать, что проблема возникнет и на дороге-дублере. Видимо, подрядчик неправильно произвел расчеты, что и привело к сегодняшней ситуации, - рассказали GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка.



Сейчас на место подтопления направили машину для откачки воды. В управлении главного смотрителя добавили, что все свои просчеты подрядчик в рамках гарантийных обязательств исправит этой весной. Будет сделан приемный колодец, с помощью «прокола» его соединят с ливневой системой улицы Космонавтов. В УГС добавили, что аналогичные работы, вероятнее всего, предстоят еще на двух участках дорог-дублеров. Там также скапливается вода. Все проблемные участки заказчик не будет принимать до устранения всех недочетов.