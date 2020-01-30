Общество

сегодня, 12:01

Рядом со «Звездным» появился бассейн

39 1401
#ливневка #дорога
1
Рядом со «Звездным» появился бассейн

На дороге-дублере улицы Космонавтов возле остановки образовалась огромная заводь. Причина ее появления — просчет дорожных строителей.

Загрузка плеера
Читатели GOROD48 прислали в редакцию видеозапись новой дорожной проблемы, возникшей после ремонта улицы Космонавтов. В районе остановки «ДС «Звездный» на дороге-дублере из-за оттепели образовался бассейн воды. Вода стоит на площади около 50 квадратных метров. Машинам приходится ехать вброд, а пешеходам делать крюк для перехода дороги.

Ремонт улицы Космонавтов в Липецке проходил в 2019 году. Как же так вышло, что на новой дороге остались старые проблемы? На этот вопрос нам ответил заказчик дорожного ремонта — представители управления главного смотрителя.

- На этом участке дороге был ликвидирован выезд с дублера на основную проезжую часть. Подрядчик, выполнявший ремонт улицы Космонавтов, знал о проблеме. Мы ставили его в известность о том, что эта часть дороги часто страдает от подтопления. Так что они должны были предполагать, что проблема возникнет и на дороге-дублере. Видимо, подрядчик неправильно произвел расчеты, что и привело к сегодняшней ситуации, - рассказали GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка.

Сейчас на место подтопления направили машину для откачки воды. В управлении главного смотрителя добавили, что все свои просчеты подрядчик в рамках гарантийных обязательств исправит этой весной. Будет сделан приемный колодец, с помощью «прокола» его соединят с ливневой системой улицы Космонавтов. В УГС добавили, что аналогичные работы, вероятнее всего, предстоят еще на двух участках дорог-дублеров. Там также скапливается вода. Все проблемные участки заказчик не будет принимать до устранения всех недочетов.
39 1401
#ливневка #дорога
1

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Что есть то есть

5 минут назад
Это ещё ливня конкретного не было и тротуары зальет.
ответить

Пенсионер

7 минут назад
Все это потому,что криво рылов(Щербаков) курирует эти вопросы
ответить

Уваркинские болота

35 минут назад
Это круто !
ответить

Вай Вай Вай

35 минут назад
После таких работ что будет с проспекте? Там же куча магазинов которые с подсыпкой дороги окажутся в низине.
ответить

« верховный правитель Руси

39 минут назад
Превратим весь Липецк в сплошной бассейн !
ответить

Василий

40 минут назад
Ой маленькая лужитца а кипишу то сколько! На Диком на Кирова реки текут годами всем по фигу!
ответить

житель Липецка

41 минуту назад
Так и хочется все это назвать "УВАРКИНСКИИ БОЛОТА"
ответить

Гость

43 минуты назад
24.06.2014 12:16, За что и выгнали данную шарагу из Воронежа. А у нас наверное другие гость?
ответить

24.06.2014 12:16

45 минут назад
игорь, о, что перед носом мэра Липецка использовались самые * материалы. Так, щебеночно-мастичный асфальтобетон не соответствовал ГОСТам и СНиПам (в нем практически отсутствовал гранитный щебень). В «рецепте» того, что сварили дорожники, оказалось крайне низкое содержание битума, а стабилизирующая добавка, специальное целлюлозное волокно, отсутствовало напрочь! Даже цвет асфальта свидетельствовал о том, что состоял он преимущественно из известняка (коэффициент водонасыщения этого материала в 3,2 раза превышал допустимое значение). Да и толщина положенного дорожниками НПО «Спецмаш» асфальта на 36% была ниже требуемой по ГОСТу.
ответить

игорь

47 минут назад
Между прочим на новом асфальте на Космонавтов уже дырки.Весной асвальт уплывет.Можно по * ложить.А на трамвай у этих денег нет
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке может появиться памятник Герою Советского Союза и смотровая беседка
#благоустройство #памятники
3
В Липецке может появиться памятник Герою Советского Союза и смотровая беседка

30 минут назад

Общество
В Липецке скончалась актриса из комедии про Шурика
#актриса #театр #Гайдай
В Липецке скончалась актриса из комедии про Шурика

49 минут назад

Общество
Молодая липчанка будет бороться за «Чайку»
#конкурс
Молодая липчанка будет бороться за «Чайку»

сегодня, 10:06

Общество
«Красное&Белое» заплатит штраф за нарушение условий хранения вина
#торговля #алкоголь
20
«Красное&Белое» заплатит штраф за нарушение условий хранения вина

сегодня, 09:37

Общество
В Липецкой области оптимизируют бюджетные учреждения
#оптимизация
12
В Липецкой области оптимизируют бюджетные учреждения

сегодня, 09:30

Общество
Выбрасывать елки из окна – новая традиция Липецка?
#Выбросили елку #благоустройство
39
Выбрасывать елки из окна – новая традиция Липецка?

сегодня, 09:23

Общество