Общество
6 минут назад
«Сурков-писатель – в мать, плясун – в отца»
Журналисты GOROD48 побывали на родине серого кардинала российской политики Владислава Суркова.
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На днях директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил об отставке помощника президента Владислава Суркова. «О причинах такого шага, а также о своих дальнейших планах, Сурков пообещал рассказать через месяц. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией», - написал Чесноков.
Мы решили побывать на родине Вячеслава Суркова – в селе Солнцево Чаплыгинского района. Возможно, именно сюда приедет медитировать человек, которого называют создателем российской «суверенной демократии».
Оказалось, что Суркова в селе помнят и ждут.
Материал из Википедии: Мать Вячеслава Суркова - Зоя Антоновна окончила липецкий педагогический институт, и по распределению уехала преподавать в Чечено-Ингушскую АССР. Там, в Шалинском районе она познакомилась с учителем начальных классов и вышла за него замуж. Сына Зоя Антоновна родила на родине – в селе Солнцево, о чем свидетельствует метрика.
Несколько лет малыша воспитывала бабушка Евгения Максимовна и дед Иван Ильич, а Зоя Антоновна вернулась в Дуба-Юрт, где работала в школе. Позже мать забрала Владислава и он какое-то время жил уже с чеченскими дедушкой и бабушкой. Затем семья перебралась в Грозный. Отец Вячеслава Юрий (Андарбек) Дудаев поступил в военное училище, попал на службу в ГРУ, участвовал в спецоперациях, и что случилось в его взаимоотношениях с Зоей – неизвестно, но семья распалась. Зоя Антоновна вернулась в Солнцево вместе с пятилетним сыном.
Белое Солнцево в снежной пустыне
Мы и раньше бывали в Солнцево. Это село образцово-показательное: стерильно чистое и благоустроенное.
Село находится чуть в стороне от дороги, ведущей из Чаплыгина на так называемую «волгоградку» - трассу «Каспий». Всего пара-тройка километров от этого шоссе. Но мы поехали в Солнцево полями, через Шишкино. Уж очень непривычная здесь картина, контрастирующая со многим виденным в Липецкой области. Вместо тоскливой безнадеги обезлюдевших деревень с развалинами коровников за Чаплыгиным – кипение сельской жизни, такое, какого наверное, не было здесь даже в советское время. И глаз радуется по дороге, например, через поселок Рощинский! То тут, то там встречаются животноводческие комплексы, свеженькие, побеленные. На открытом выпасе жуют жвачку пестрые коровы. И стога! Слева и справа от дороги полями в Солнцево стоят стога, как из нашего советского детства. И снег белоснежный в полях.
С тыла заехали в Солнцево. Белым бело от только что выпавшего снега, на взгорке церковь, справа красивые деревянные резные ворота усадьбы местного авторитетного агрария, несколько лет назад постоянного ньюс-мейкера GOROD48 Александра Фомичева. Несмотря на всё написанное о нем, отзываются местные жителе о Фомичеве очень хорошо. Все благоустройство села, говорят, лежит на его плечах, несмотря на то, что сельскохозяйственный бизнес суперагрария отжали «тамбовские». Пруды, избушки - рыбацкие домики, беседки прямо на глади пруда для чаепитий, дороги, говорят это все - Фомичев. Он даже деньги давал владельцам халуп, чтобы они отремонтировали свои развалюшки-домишки. И теперь в Солнцево халуп почти и не найдешь. Зато много дач москвичей, стилизованных под немецкие и голландские домики. А о Фомичеве говорят в Солнцево даже больше чем о Суркове.
Мы видим дом, где Владик рос…
- Помнит тут хоть кто-то про Суркова?! – уже с нетерпением задаем вопрос двум женщинам, пришедшим встретить автолавку.
Тут надо отметить, что магазин в Солнцево недавно закрыли. Досадное какое-то недоразумение, но, объективно, зимовать в селе остаются всего человек сто, и работа магазина экономически нецелесообразна, тем более Чаплыгин, и «столичное» село Соловое, рядом.
Наш вопрос сильно задел одну из женщин.
- Здравствуй! Не помнят… - Да мы с его мамой в очень хороших отношениях! – говорит она.
Узнав, что мы журналисты, женщины как-то растерялись. Затем подруга матери Суркова идет в наступление:
- Да вам всегда рассказываешь одно, а пишите вы другое. Вот понаписали недавно, что музей у нас тут открыли, все хорошо, а на самом деле никто не открывал музей и никому ничего не нужно.
Вот те раз! Вроде бы все в селе отлично, и Фомичева боготворят, и про Суркова не забыли но, оказывается, есть проблема – заявлен, но по факту отсутствует в местной школе краеведческий музей. А школа, в свою очередь, располагается в старинном усадебном доме дворян Ива́новых. Последний отпрыск рода руководил уже при советах Оружейной палатой Кремля и спас после революции для страны многие ценности. Академик и искусствовед Дмитрий Иванов личность легендарная. Но это уже отдельная история, и почему с музеем дворян Ивановых проволочки, GOROD48 как-нибудь попробует разобраться. Пока же нас интересует не менее легендарная личность.
Имение дворян Ива́новых. Ныне школа-"девятилетка", где должен быть музей
- Да вы, что? Знакомы с матерью Суркова?! – продолжаем общение с солнцевскими женщинами.
- Да, смолоду ее знаю. Да я же и Владика вот таким помню! Мы как-то гуляли по селу с его мамой и с ним. Он остановился у какого-то пенька и как начал вокруг него плясать! А Зойка говорит: «Чеченец, все-таки он чеченец! В отца!»…
Женщину зовут Эмма Константиновна. Она по нашей навязчивой просьбе продолжает рассказывать:
- Между прочим, случай такой был… Гулял Владик с дедушкой, Антоном Яковлевичем. И вот, я не помню точно, но что-то такое сделал Владик удивительное… Простите, я даже уже забыла, что именно. Но мимо шел какой-то мужчина, он не из нашего села был. Он остановился, увидел это и сказал: «Это большой и необычный будет человек!». Так и вышло… Между прочим, мама Суркова - Зоя Антоновна, очень талантливая. Она пишет стихи, издала целый сборник и мне его подарила. В нем она написала и про их солнцевский домик...
А он, вон стоит, кстати, синий такой, дом-то Сурковых! – показывает Эмма Константиновна.
Дом семьи Сурковых
Узнаем, что дом Сурковых не просто цел, его семья политика выкупила у промежуточных владельцев. А продали дом после смерти бабушки Владислава Суркова Евгении Максимовны. Кстати, бабушка Суркова тоже блистала талантом, очень хорошо играла на баяне. В день нашего визита, 28 января, бабушке Суркова исполнилось бы 102 года. И его мать, Зоя Антоновна, звонила подруге, Эмме Константиновне с просьбой, чтобы бабушку помянули в церкви.
- Всегда созваниваемся, общаемся, она часто заказывает чин поминовения родственников в нашем Христорождественском храме, - говорит Эмма Константиновна. – Кстати, несколько лет назад Владислав приезжал к ней на могилку, и к дедушке. Дедушку он очень любил. Дед был пасечником, всегда на природе, многое ему рассказывал. А всех деревенских ребятишек Иван Ильич медом угощал…
Как выяснилось, Эмма Константиновна что-то вроде старосты в солнцевской церкви.
Дом Сурковых, кстати, оказался пустым. Не обнаружили журналисты в нем Владислава Юрьевича, а значит, он решил все-таки медитировать в другом месте. Хотя селяне не исключают, что он еще может сюда приехать, ведь в Кремле еще даже не подтвердили информацию об его отставке.
Мы решили побывать на родине Вячеслава Суркова – в селе Солнцево Чаплыгинского района. Возможно, именно сюда приедет медитировать человек, которого называют создателем российской «суверенной демократии».
Оказалось, что Суркова в селе помнят и ждут.
Материал из Википедии: Мать Вячеслава Суркова - Зоя Антоновна окончила липецкий педагогический институт, и по распределению уехала преподавать в Чечено-Ингушскую АССР. Там, в Шалинском районе она познакомилась с учителем начальных классов и вышла за него замуж. Сына Зоя Антоновна родила на родине – в селе Солнцево, о чем свидетельствует метрика.
Несколько лет малыша воспитывала бабушка Евгения Максимовна и дед Иван Ильич, а Зоя Антоновна вернулась в Дуба-Юрт, где работала в школе. Позже мать забрала Владислава и он какое-то время жил уже с чеченскими дедушкой и бабушкой. Затем семья перебралась в Грозный. Отец Вячеслава Юрий (Андарбек) Дудаев поступил в военное училище, попал на службу в ГРУ, участвовал в спецоперациях, и что случилось в его взаимоотношениях с Зоей – неизвестно, но семья распалась. Зоя Антоновна вернулась в Солнцево вместе с пятилетним сыном.
Белое Солнцево в снежной пустыне
Мы и раньше бывали в Солнцево. Это село образцово-показательное: стерильно чистое и благоустроенное.
Село находится чуть в стороне от дороги, ведущей из Чаплыгина на так называемую «волгоградку» - трассу «Каспий». Всего пара-тройка километров от этого шоссе. Но мы поехали в Солнцево полями, через Шишкино. Уж очень непривычная здесь картина, контрастирующая со многим виденным в Липецкой области. Вместо тоскливой безнадеги обезлюдевших деревень с развалинами коровников за Чаплыгиным – кипение сельской жизни, такое, какого наверное, не было здесь даже в советское время. И глаз радуется по дороге, например, через поселок Рощинский! То тут, то там встречаются животноводческие комплексы, свеженькие, побеленные. На открытом выпасе жуют жвачку пестрые коровы. И стога! Слева и справа от дороги полями в Солнцево стоят стога, как из нашего советского детства. И снег белоснежный в полях.
С тыла заехали в Солнцево. Белым бело от только что выпавшего снега, на взгорке церковь, справа красивые деревянные резные ворота усадьбы местного авторитетного агрария, несколько лет назад постоянного ньюс-мейкера GOROD48 Александра Фомичева. Несмотря на всё написанное о нем, отзываются местные жителе о Фомичеве очень хорошо. Все благоустройство села, говорят, лежит на его плечах, несмотря на то, что сельскохозяйственный бизнес суперагрария отжали «тамбовские». Пруды, избушки - рыбацкие домики, беседки прямо на глади пруда для чаепитий, дороги, говорят это все - Фомичев. Он даже деньги давал владельцам халуп, чтобы они отремонтировали свои развалюшки-домишки. И теперь в Солнцево халуп почти и не найдешь. Зато много дач москвичей, стилизованных под немецкие и голландские домики. А о Фомичеве говорят в Солнцево даже больше чем о Суркове.
Мы видим дом, где Владик рос…
- Помнит тут хоть кто-то про Суркова?! – уже с нетерпением задаем вопрос двум женщинам, пришедшим встретить автолавку.
Тут надо отметить, что магазин в Солнцево недавно закрыли. Досадное какое-то недоразумение, но, объективно, зимовать в селе остаются всего человек сто, и работа магазина экономически нецелесообразна, тем более Чаплыгин, и «столичное» село Соловое, рядом.
Наш вопрос сильно задел одну из женщин.
- Здравствуй! Не помнят… - Да мы с его мамой в очень хороших отношениях! – говорит она.
Узнав, что мы журналисты, женщины как-то растерялись. Затем подруга матери Суркова идет в наступление:
- Да вам всегда рассказываешь одно, а пишите вы другое. Вот понаписали недавно, что музей у нас тут открыли, все хорошо, а на самом деле никто не открывал музей и никому ничего не нужно.
Вот те раз! Вроде бы все в селе отлично, и Фомичева боготворят, и про Суркова не забыли но, оказывается, есть проблема – заявлен, но по факту отсутствует в местной школе краеведческий музей. А школа, в свою очередь, располагается в старинном усадебном доме дворян Ива́новых. Последний отпрыск рода руководил уже при советах Оружейной палатой Кремля и спас после революции для страны многие ценности. Академик и искусствовед Дмитрий Иванов личность легендарная. Но это уже отдельная история, и почему с музеем дворян Ивановых проволочки, GOROD48 как-нибудь попробует разобраться. Пока же нас интересует не менее легендарная личность.
Имение дворян Ива́новых. Ныне школа-"девятилетка", где должен быть музей
- Да вы, что? Знакомы с матерью Суркова?! – продолжаем общение с солнцевскими женщинами.
- Да, смолоду ее знаю. Да я же и Владика вот таким помню! Мы как-то гуляли по селу с его мамой и с ним. Он остановился у какого-то пенька и как начал вокруг него плясать! А Зойка говорит: «Чеченец, все-таки он чеченец! В отца!»…
Женщину зовут Эмма Константиновна. Она по нашей навязчивой просьбе продолжает рассказывать:
- Между прочим, случай такой был… Гулял Владик с дедушкой, Антоном Яковлевичем. И вот, я не помню точно, но что-то такое сделал Владик удивительное… Простите, я даже уже забыла, что именно. Но мимо шел какой-то мужчина, он не из нашего села был. Он остановился, увидел это и сказал: «Это большой и необычный будет человек!». Так и вышло… Между прочим, мама Суркова - Зоя Антоновна, очень талантливая. Она пишет стихи, издала целый сборник и мне его подарила. В нем она написала и про их солнцевский домик...
А он, вон стоит, кстати, синий такой, дом-то Сурковых! – показывает Эмма Константиновна.
Дом семьи Сурковых
Узнаем, что дом Сурковых не просто цел, его семья политика выкупила у промежуточных владельцев. А продали дом после смерти бабушки Владислава Суркова Евгении Максимовны. Кстати, бабушка Суркова тоже блистала талантом, очень хорошо играла на баяне. В день нашего визита, 28 января, бабушке Суркова исполнилось бы 102 года. И его мать, Зоя Антоновна, звонила подруге, Эмме Константиновне с просьбой, чтобы бабушку помянули в церкви.
- Всегда созваниваемся, общаемся, она часто заказывает чин поминовения родственников в нашем Христорождественском храме, - говорит Эмма Константиновна. – Кстати, несколько лет назад Владислав приезжал к ней на могилку, и к дедушке. Дедушку он очень любил. Дед был пасечником, всегда на природе, многое ему рассказывал. А всех деревенских ребятишек Иван Ильич медом угощал…
Как выяснилось, Эмма Константиновна что-то вроде старосты в солнцевской церкви.
Дом Сурковых, кстати, оказался пустым. Не обнаружили журналисты в нем Владислава Юрьевича, а значит, он решил все-таки медитировать в другом месте. Хотя селяне не исключают, что он еще может сюда приехать, ведь в Кремле еще даже не подтвердили информацию об его отставке.