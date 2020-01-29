23 минуты назад
ОСАГО в Липецкой области — рисковое предприятие
Наш регион оказался антилидером среди областей Центрального Черноземья по риску недобросовестных действий на рынке автострахования.
Липецкая область оказалась самым рисковым в плане ОСАГО регионом Центрального Черноземья. Нашей области присвоили коэффициент риска в 1,5 балла. В Воронежской, Курской и Белгородской областях — всего по 1 баллу риска. Самым благополучным в плане риска столкнуться с недобросовестными действиями на рынке ОСАГО в Центральном Черноземье оказалась Тамбовская область — всего 0,5 балла.
Средняя страховая выплата по ОСАГО в Липецкой области по данным ЦБ РФ составила 56,2 тысячи рублей. В Белгородской области средняя выплата — 51,1 тысячи рублей, в Воронежской — 60,7 тысячи рублей, в Курской — 45,9 тысячи рублей, в Тамбовской — 54,8 тысяч рублей.
В высокорисковой зоне оказались девять субъектов страны: Краснодарский и Ставропольский края, а также Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чеченская Республика.
Продать продать
Наш регион
Машины горят