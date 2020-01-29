Общество

23 минуты назад

ОСАГО в Липецкой области — рисковое предприятие

3 635
#ОСАГО #автострахование
ОСАГО в Липецкой области — рисковое предприятие

Наш регион оказался антилидером среди областей Центрального Черноземья по риску недобросовестных действий на рынке автострахования.

Центральный банк России впервые представил «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО». Эксперты ЦБ РФ проанализировали три показателя: частоту страховых случаев (отношение урегулированных убытков к числу заключенных договоров), среднюю выплату (включая решения по суду) и скользящий коэффициент выплат (отношение выплат к сборам). По итогам анализа в Центробанке составили рейтинг регионов по степени риска недобросовестных действий на рынке ОСАГО. Все регионы разделены на три зоны: зеленая (минимальный риск), желтая (умеренный риск) и красная (максимальный риск).

Липецкая область оказалась самым рисковым в плане ОСАГО регионом Центрального Черноземья. Нашей области присвоили коэффициент риска в 1,5 балла. В Воронежской, Курской и Белгородской областях — всего по 1 баллу риска. Самым благополучным в плане риска столкнуться с недобросовестными действиями на рынке ОСАГО в Центральном Черноземье оказалась Тамбовская область — всего 0,5 балла.


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Средняя страховая выплата по ОСАГО в Липецкой области по данным ЦБ РФ составила 56,2 тысячи рублей. В Белгородской области средняя выплата — 51,1 тысячи рублей, в Воронежской — 60,7 тысячи рублей, в Курской — 45,9 тысячи рублей, в Тамбовской — 54,8 тысяч рублей.

В высокорисковой зоне оказались девять субъектов страны: Краснодарский и Ставропольский края, а также Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чеченская Республика.
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#ОСАГО #автострахование

Комментарии (3)

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Продать продать

5 минут назад
Продать вероятно дорогую машину сложно , вот и на помощь приходить страховой случай
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Наш регион

8 минут назад
Вооще лидер во всем везде и всегда и на перспективу
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Машины горят

11 минут назад
Каждую ночь
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