Происшествия

сегодня, 17:01

Из-за резкого торможения автобусов липчане всё чаще попадают в больницы

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#ДТП
Из-за резкого торможения автобусов липчане всё чаще попадают в больницы

С начала года в городе так пострадали уже 4 человека.

Как сообщили GOROD48 в отделе пропаганды ГИБДД по городу Липецку, с начала этого года в областном центре произошло уже 7 ДТП с участием автобусов, в том числе зафиксировано 4 падения пассажиров из-за резкого торможения автобусов и 3 наезда на пешеходов. И это за неполный месяц.

Всего по области в январе с участием пассажирского транспорта зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Завтра в Липецке пройдёт однодневное профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого проверят соблюдение перевозчиками правил дорожного движения, режимов труда и отдыха водителей, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров.
10 1042
#ДТП

Комментарии (10)

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для Пашки Шкета

6 минут назад
Ты че карлик или лилипут ? Почему такой ник ? Он напоминает меня легендарного Володю Шкета ! Не позорься !
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Тема

10 минут назад
молодежи жрать нечего какие дети?обретать на нищету? - была бы нормальная экономическая ситуация в Стране и многие бы рожали.
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Пассажир

32 минуты назад
Понабирут по объявлению * поймёшь кого, - вот и результат печальный! Даже бабы туда же, стали тоже рулить автобусами, им бы с детьми со своими возиться, воспитывать их, готовить для своих мужиков пожрать, ну, никак не за рулём автобуса!..
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Пашка Шкет

33 минуты назад
Кто хочет почпокать мою попку?
ответить

водила маршрутки

40 минут назад
Ничего личного,просто план надо бить!
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Пашка Шкет

42 минуты назад
Я ХОЧУ ДЕЛАТЬ КУНЬКУ!
ответить

skrip

56 минут назад
Поручни в автобусе это для смешных.Видать местные начали осваивать новый вид самозанятости.
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Гибдд

сегодня, 17:26
Сам и виновник права сам не сдашь только за лаве а за лаве любой дурак сдаст вот и последствия
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Пешеход

сегодня, 17:20
А мне по х...! Я всё равно пешком хожу.
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инквизитор

сегодня, 17:17
Демонтировать тормоза, пусть на ходу заходят и выходят.
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