Из-за резкого торможения автобусов липчане всё чаще попадают в больницы

С начала года в городе так пострадали уже 4 человека.

Как сообщили GOROD48 в отделе пропаганды ГИБДД по городу Липецку, с начала этого года в областном центре произошло уже 7 ДТП с участием автобусов, в том числе зафиксировано 4 падения пассажиров из-за резкого торможения автобусов и 3 наезда на пешеходов. И это за неполный месяц.



Всего по области в январе с участием пассажирского транспорта зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек.



Завтра в Липецке пройдёт однодневное профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого проверят соблюдение перевозчиками правил дорожного движения, режимов труда и отдыха водителей, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров.