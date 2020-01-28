Часть улицы Баумана останется без тепла

Скегодня на нескольких улицах Липецка будут отключать тепло, воду и свет.

Сегодня с 09:00 до 17:00 без тепла останется часть улицы Баумана. Тепло отключат в домах № 333/15, 333/16, 333/17 и 333/19.



Кроме того, с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду сразу на семи улицах. Под отключение попадут дома №№ 18, 19, 21, 22, 22а, 22б, 23 по улице Ново-Весовой, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 по улице Днепровской, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 по улице Донецкой. Без холодной воды также останутся жители дома № 19а по проспекту Победы, №№ 14 и 14/2 по улице Космонавтов, №№ 51, 53, 55, 57, 59, 61 по улице Минская и строение 175 по улице Московская.



Дома на девяти улицах Липецка останутся без света с 09:00 до 12:00. Это дома №№ 9, 11, 13, 69, 71, 73, 75, 77, 77а, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 100, 101, 102, 103, 101а, 104, 105, 106, 108, 110, 114, 118, 120, 147 по улице Урицкого, №№ 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 по улице Вавилова, №№ 8, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58а, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 по улице Новокарьерная, №№ 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 84а по улице Шевченко. Электричество отключат в домах №№ 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 по улице Кротевича, доме №6 по улице Тельмана, доме № 70 по улице Гагарина, доме № 50а по улице Гранитная, а также в домах №№ 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 в Шишкином проезде.



После обеда, с 14:00 до 17:00 света не будет у жителей домов №№ 14а, 17, 19, 31, 31а по улице Желябова, №№ 28, 30, 30а, 44 по улице Зегеля, №№ 3, 33, 33а, 35, 35а по улице Плеханова.



Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ.



