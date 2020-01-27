Бывших высокопоставленных «земельных» чиновников этапировали в Липецк

Фигуранты коррупционного дела находятся в СИЗО.

По данным GOROD48 бывший начальник управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, бывший председатель департамента архитектуры и градостроительства администрации Липецка и адвокат Владимир Писаренко этапированы в следственный изолятор в районе Цемзавода. Именно в СИЗО-1 они будут находиться на время слушания уголовного дела по коррупции, возбужденного против них. Разбираться в земельных перипетиях и коррупционных схемах будет Советский районный суд Липецка. Судья Екатерина Аршинова уже ведет предварительное слушание дела, но перейти к рассмотрению дела по существу суд не сможет до тех пор, пока подсудимые не ознакомятся со всеми материалами.



- Предварительное слушание проходит в Советском районном суде Липецка. В рамках предварительного слушания было заявлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Суд вынес постановление и удовлетворил требование следствия. На постановление были поданы апелляционные жалобы. Их рассмотрение по существу во время не началось, так как подсудимые захотели воспользоваться правом ознакомления с протоколом предварительного судебного слушания. После того, как они это сделают, материал по обжалованию продления пребывания под стражей будет направлено в областной суд, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.



Ольга Крючкова с осени 2018 года находится под стражей по уголовному делу о получении взятки. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Под стражей продолжают находиться Михаил Бакланов и адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов Владимир Писаренко, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, осенью 2016 года Ольга Крючкова получила через Бакланова и Писаренко взятку от предпринимателя за действия в его пользу: выдачу письменного согласия на предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в собственности Липецкой области, ранее находившийся в аренде у другого лица.



Как полагает следствие, в 2015 году Крючкова, накануне введения процедуры проведения торгов, передала в аренду доверенному лицу земельный участок в Липецке, чтобы в дальнейшем распорядиться им в собственных интересах. В 2016 году Крючкова обговорила со своим подчиненным – первым заместителем начальника управления Баклановым сумму взятки и оплату посреднических услуг. В дальнейшем, Бакланов, а также его знакомые Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Писаренко выступили посредниками. Они получили согласие предпринимателя Андрея Журова стать арендатором этого земельного участка за взятку в 10 млн рублей. Затем соучастники оформили землю на подконтрольное Журову ООО «Легион-Л». Крючкова получила половину взятки. Оставшиеся 5 млн рублей посредники поделили между собой, уверены следователи.



В конце декабря 2019 года следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ вынесли постановление о прекращении уголовного преследования Ольги Крючковой по делу о подготовке к строительству трассы «Шелковый путь», которая должна соединить Шанхай и Гамбург. В отношении нее сняты обвинения по преступлениям, квалифицируемым по ст. 173.1 («незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») и ст. 289 УК РФ («незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Следствие пришло к выводу о том, что Ольга Крючкова просто выполняла свою работу, формируя по поручению президента РФ и Кабмина земельный коридор, по которому должна пройти трасса «Шелковый путь» (часть автомобильного маршрута «Западная Европа-Западный Китай»), сообщил тогда GOROD48 адвокат Ольги Крючковой Сергей Резов.

