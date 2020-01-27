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сегодня, 13:59
В Афганистане разбился пассажирский самолет
О жертвах пока не сообщается
Пассажирский самолет разбился в центральной части Афганистана. Катастрофа случилась в сельской местности Дех Як в провинции Газни. Указывается, что территория находится под контролем движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Местные власти уже запросили помощи правительства, на место направят специальные подразделения.
Отмечается, что самолет принадлежит компании Ariana Afghan Airlines. По предварительным данным, на борту было 83 человека. О жертвах пока не сообщается. Другие детали произошедшего также неизвестны.
Посольство РФ в Афганистане пока не располагает информацией о российских гражданах на борту разбившегося на востоке страны самолета Ariana Afghan Airlines, выясняет данную информацию, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Мы пока не располагаем информацией, были ли россияне на борту этого самолета, выясняем ситуацию", - сказали в российском посольстве.
Отмечается, что самолет принадлежит компании Ariana Afghan Airlines. По предварительным данным, на борту было 83 человека. О жертвах пока не сообщается. Другие детали произошедшего также неизвестны.
Посольство РФ в Афганистане пока не располагает информацией о российских гражданах на борту разбившегося на востоке страны самолета Ariana Afghan Airlines, выясняет данную информацию, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Мы пока не располагаем информацией, были ли россияне на борту этого самолета, выясняем ситуацию", - сказали в российском посольстве.