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28 минут назад

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31

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Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31. Об этом в воскресенье сообщило агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы.

Ранее сообщалось о 29 жертвах стихии и 1466 пострадавших.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии, сообщает tass.ru

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