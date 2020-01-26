Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31. Об этом в воскресенье сообщило агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы.Ранее сообщалось о 29 жертвах стихии и 1466 пострадавших.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии, сообщает tass.ru