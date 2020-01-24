В России
19 минут назад
Российских дипломатов считают шпионами
Представители России попали под следствие в Болгарии.
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже. По версии прокуратуры, они собирали информацию, представляющую государственную тайну, сообщают «Вести».
Под подозрение болгарской прокуратуры попали двое россиян с дипломатическим статусом, однако ввиду наличия у них иммунитета уголовное дело было прекращено, как того требуют положения Венской конвенции, уточняют «Известия». На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии. Второй подозреваемый является сотрудником Торгового представительства РФ в Софии и с 2018 года якобы запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.
В Кремле не располагают информацией о деле против двух российских дипломатов, обвиненных Софией в шпионаже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.
Под подозрение болгарской прокуратуры попали двое россиян с дипломатическим статусом, однако ввиду наличия у них иммунитета уголовное дело было прекращено, как того требуют положения Венской конвенции, уточняют «Известия». На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии. Второй подозреваемый является сотрудником Торгового представительства РФ в Софии и с 2018 года якобы запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.
В Кремле не располагают информацией о деле против двух российских дипломатов, обвиненных Софией в шпионаже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.