34-летняя липчанка оформила SIM-карты на клиентов, которые за ними не обращались

Она воспользовалась их персональными данными.

Три уголовных дела возбуждены в отношении 34-летней сотрудницы одного из операторов сотовой связи, которая с ноября 2022 года по январь 2023 года оформила SIM-карты на имя клиентов, персональными данными которых она располагала, без их обращения.«Действия липчанки квалифицированы по части третьей статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный с использованием своего служебного положения). Максимальная санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-SIM» было проверено 60 офисов и иных пунктов, где продаются SIM-карты сотовых операторов. В Липецке и Долгоруковском районе сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области выявили два факта продажи SIM-карт без внесения паспортных данных и иных сведений об абоненте при заключении договора об оказании услуг связи. Собранные киберполицейскими материалы о выявлении признаков административного правонарушения по части четвёртой статьи 13.29 КоАП РФ направлены в Управление Роскомнадзора по Липецкой области для принятия решения.