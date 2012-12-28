Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
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Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
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Происшествия
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15 минут назад
34-летняя липчанка оформила SIM-карты на клиентов, которые за ними не обращались
Она воспользовалась их персональными данными.
«Действия липчанки квалифицированы по части третьей статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный с использованием своего служебного положения). Максимальная санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-SIM» было проверено 60 офисов и иных пунктов, где продаются SIM-карты сотовых операторов. В Липецке и Долгоруковском районе сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области выявили два факта продажи SIM-карт без внесения паспортных данных и иных сведений об абоненте при заключении договора об оказании услуг связи. Собранные киберполицейскими материалы о выявлении признаков административного правонарушения по части четвёртой статьи 13.29 КоАП РФ направлены в Управление Роскомнадзора по Липецкой области для принятия решения.
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