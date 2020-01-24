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37 минут назад

Мужчина умер из-за неторопливой «Скорой»

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#скорая помощь
Мужчина умер из-за неторопливой «Скорой»

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Следственного комитета Карелии возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за несвоевременного оказания медицинской помощи 61-летнему мужчине, что привело к его смерти. Трагедия произошла 12 января 2020 года в посёлке Шалговаара Медвежьегорского района, сообщает издание «КарелИнформ».

Ранее в СМИ сообщалось, что в Медвежьегорском районе умер мужчина с диабетом, к которому отказалась ехать «Скорая» из местной ЦРБ. Как рассказал прессе сын умершего, «Скорая» к отцу не ехала три дня, а когда приехала, то было уже поздно. Мужчина скончался по пути в больницу. Между тем, региональный Минздрав опровергает данную информацию. В ведомстве уверяют, что вызов к пациенту из поселка Шалговаары поступил на подстанцию в 12 часов 12 января. А около 13.00 часов пациента уже осматривал медик.

Наказание по статье «халатность» предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
108
#скорая помощь

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