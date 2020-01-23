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сегодня, 18:04

В Липецкой области сильный ветер и до +2

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#ветер
В Липецкой области сильный ветер и до +2

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона, погода будет неустойчивой — ожидаются снег, мокрый снег и дождь, порывистый ветер, температура и атмосферное давление также будут колебаться. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 января — 4-5 градусов мороза, что на 6-7 градусов выше климатической нормы, 25 и 26 января - около 0  градусов, что на 10-12 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью будет от 11 до 13 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.

День 24 января стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 33 градуса мороза. 

329
#ветер

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