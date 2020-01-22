В Липецке возможны гололед и усиление ветра

По данным синоптиков, сегодня и завтра В Липецкой области ожидается гололед и ветер с порывами до 17 м/с.



Гололед и сильный ветер могут вызвать повреждения линий электропередач и связи, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, рекламных и большепролетных конструкций, нарушение работы автотранспорта, увеличение времени реагирования и прибытия автомобилей экстренных служб, рост случаев травматизма среди жителей. Спасатели призывают липчан к бдительности и осторожности.



