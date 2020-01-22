Погода в Липецке

сегодня, 15:43

В Липецке возможны гололед и усиление ветра

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#гололед
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В Липецке возможны гололед и усиление ветра
По данным синоптиков, сегодня и завтра В Липецкой области ожидается гололед и ветер с порывами до 17 м/с. 

Гололед и сильный ветер могут вызвать повреждения линий электропередач и связи, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, рекламных и большепролетных конструкций, нарушение работы автотранспорта, увеличение времени реагирования и прибытия автомобилей экстренных служб, рост случаев травматизма среди жителей. Спасатели призывают липчан к бдительности и осторожности.  

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#гололед
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Комментарии (1)

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Царь

сегодня, 16:11
Лучше бы жара настало бы, градусов так до тридцати!
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