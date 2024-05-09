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23
34 минуты назад

Сегодня в Липецке: лучший фильм всех времён и народов, «разорвать» работодателей в борьбе за свои права

Все самое главное про наступивший день.

Дожди уходят

В Липецке будет точно такая же температура, как и вчера - от +13 до +15 градусов. Но главное отличие – перестанут лить дожди. День пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах:
ул. Терешковой, 40;
ул. Циолковского, 35, 39, 41, 43.

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С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом по адресам:
ул. 9 Мая, 5;
ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
ул. Зегеля, 28, 30, 30а;
ул. М. Расковой, 2а, 2б, стр. 2б;
ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
ул. Плеханова, 33а;
ул. Ударников, 36, 36а, 37, 37а, 38;
ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
пл. Металлургов, 1, 2б, 2в, вл. 2, 3, 4, 5, 5/1, 5б, 7а;
пр-т Победы, 22.

Временные неудобства коснутся и жителей частного сектора на улицах Ново-Весовой и Ударников.

Отключение света

С 8:00 до 17:00 обесточат дома:
ул. Зеленая, 13;
ул. Ильича, 39;
ул. Краснодонская, 2, 15;
ул. О.Кошевого;
ул. Партизанская;
ул. Спартака, 3, 5;
ул. Спортивная;
ул. Украинская;
пр-д Ильича, 1;
пер. Линейный;
пр-д Ильича, 1.

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С 9:00 до 17:00 погаснет исчезнет электричество:

ул. 9-го Мая,16, 18;
ул. Лесная, 2, 3;
ул. П. Смородина, 1;
ул. Юношеская, 59а;
Лебедянское ш..

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


День кино

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 устраивают публичный кинопоказ. На повестке дня картина «Банда Аутсайдеров». Франция, 1964. Криминальная комедия, драма. Режиссёр Рауль Кутар (16+).

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Кадр из фильма

Главная героиня Одиль знакомится с двумя молодыми людьми, Артюром и Францом, на курсах английского языка. Они убеждают её принять участие в ограблении. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.7.

Самый лучший фильм

В культурном пространстве «Библиотека» тоже покажут кино, но в 19:03. Смотреть будут трогательную картину «1+1». Франция, 2001. Комедийная драма. Режиссёры Ольвие Накаш. Эрик Толедано (12+).

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Здесь и вверху кадр из фильма "1+1"

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, – молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. Лучший фильм всех времён по версии «Кинопоиска», рейтинг сумасшедший – 8.8.

День открытых дверей

В липецкой Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35 а) сегодня День открытых дверей (6+).

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Фото vk.com/scilipetsk

Здесь обучают подростков IT-специальностям, дизайну и т.д В 16:00 состоится мастер=класс в студии анимации, в 17:00 – мастер-классы в студиях дизайна, звукорежиссуры, видеопроизводства. А в 19:00 – обзорная экскурсия по Школе.

Театр

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает в 14:00 на спектакль «Зори» (16+).

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Кадр из знаменитого советского фильма

По роману Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Книга, по которой был снят великолепный советский фильм. И весьма спорный римейк в российский период.

Липчане «зубасты», по крайней мере – в опросах

50% липчан в опросе SuperJob заявили, что готовы отстаивать свои права в спорах с работодателем на основе положений Трудового кодекса РФ. Еще 33% осведомлены о своих трудовых правах, но считают, что без помощи юриста отстоять их не смогут.

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Выходит, что 83% жителей Липецка – смелые и грамотные. И лишь 17% соглашаются на неоплачиваемые переработки, досрочно прерывают отпуска или не могут взять целый месяц отдыха? Напишите в комментариях. Так ли это.

Самыми юридически подкованными считают себя люди с доходом от 100 тысяч рублей: отстаивать свои интересы перед работодателем среди них головы 56%.

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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