Сегодня в Липецке: лучший фильм всех времён и народов, «разорвать» работодателей в борьбе за свои права

Все самое главное про наступивший день.

В Липецке будет точно такая же температура, как и вчера - от +13 до +15 градусов. Но главное отличие – перестанут лить дожди. День пройдёт без существенных осадков.









ул. Циолковского, 35, 39, 41, 43.









пр-д Ильича, 1.











В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 устраивают публичный кинопоказ. На повестке дня картина «Банда Аутсайдеров». Франция, 1964. Криминальная комедия, драма. Режиссёр Рауль Кутар (16+).













Кадр из фильма

В культурном пространстве «Библиотека» тоже покажут кино, но в 19:03. Смотреть будут трогательную картину «1+1». Франция, 2001. Комедийная драма. Режиссёры Ольвие Накаш. Эрик Толедано (12+).















Здесь и вверху кадр из фильма "1+1"





В липецкой Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35 а) сегодня День открытых дверей (6+).













Фото vk.com/scilipetsk

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает в 14:00 на спектакль «Зори» (16+).













Кадр из знаменитого советского фильма

50% липчан в опросе SuperJob заявили, что готовы отстаивать свои права в спорах с работодателем на основе положений Трудового кодекса РФ. Еще 33% осведомлены о своих трудовых правах, но считают, что без помощи юриста отстоять их не смогут.









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