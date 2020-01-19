В мире

44 минуты назад

Вольф Мессинг предсказывал России процветание в 2020 году и расширение границ

109
#Мессинг #предсказания

Известный советский телепат предсказал будущее для нашей страны

На фоне столь неожиданной смены российского правительства, произошедшей буквально сразу после новогодних каникул, вспомнились пророчества легендарного эстрадного артиста Вольфа Мессинга.

Советский предсказатель утверждал, что Россию ожидают глобальные перемены к началу 2020 г. Как отмечал портал SM-news, в стране должна улучшиться ситуация, в первую очередь, в сфере образования, медицины, культуры и вооруженных сил.

Также в текущем году Россия может стать ведущей державой-миротворцем, при этом в прогнозах расширение территориальных границ.

Будущее страны по Мессингу – за инновационными технологиями и развитием промышленности. Предсказатель верил, что наше государство сумеет справиться с проблемами и выйдет из всех тяжелых ситуаций.

Напомним, 15 января стало известно об отставке премьер-министра Дмитрий Медведева и всего кабмина. Накануне новым главой правительства назначен Михаил Мишустин, сообщает utro.ru

109
#Мессинг #предсказания

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Донбасс впишут в Конституцию как субъекты РФ
Донбасс впишут в Конституцию как субъекты РФ

26 минут назад

В мире
Тимошенко заявила о ликвидации Украины
Тимошенко заявила о ликвидации Украины

38 минут назад

В мире
Макгрегор победил Серроне за 40 секунд
Макгрегор победил Серроне за 40 секунд

47 минут назад

В мире
В Запорожье таксист заставил пассажира-обманщика умыться зеленкой
#таксист #зеленка #Запорожье
В Запорожье таксист заставил пассажира-обманщика умыться зеленкой

53 минуты назад

В мире
Тимошенко требует отставки Зеленского
#Зеленский #отставка #Украина
Тимошенко требует отставки Зеленского

16.01.2020 13:13

В мире
Умер актер из «Горца»
#кино
Умер актер из «Горца»

15.01.2020 15:52

В мире